Audiência de Rainha da Sucata não impacta horário nobre da Globo

A reprise da novela Rainha da Sucata, que voltou ao ar no dia 3 de novembro de 2025, não está apresentando a audiência esperada nas tardes da Globo. A novela, conhecida por seu grande apelo emocional, enfrenta dificuldades para se destacar no "Vale a Pena Ver de Novo". Nos primeiros 21 dias, a atração registrou uma média de 14 pontos em São Paulo, o que representa uma queda de aproximadamente 20% em comparação com a antecessora A Viagem, que alcançou 17,3 pontos no mesmo período.

Análise de Desempenho

A audiência de Rainha da Sucata está longe dos padrões que o público poderia antecipar para um clássico da TV brasileira. Além de ter perdido em comparação a A Viagem, a novela se situa entre outras reprises. Por exemplo, enquanto Tieta teve uma média de 15,6 pontos, Alma Gêmea começou com um desempenho de 13,9 pontos. A introdução de Alma Gêmea foi marcada por uma troca complicada, pois substituiu Paraíso Tropical, que não conquistou a audiência esperada, impactando diretamente no resultado dessa reprise.

Essa dificuldade pode ser atribuída, em parte, ao fato de que Rainha da Sucata não estava entre as novelas mais solicitadas pelo público para este formato de reprise. Bastidores revelam que a escolha da emissora pode não ter correspondido às expectativas dos telespectadores, fator que poderia ter influenciado o desempenho da trama.

Por outro lado, Salve Jorge tem sido uma das produções mais pedidas para novas exibições, mas em vez de ser exibida na TV aberta, foi direcionada para o Globoplay, onde será reapresentada na grade linear do serviço de streaming da emissora.

Impacto nas Novelas do Horário das Seis

Apesar da baixa audiência de Vale a Pena Ver de Novo, a novela Êta Mundo Melhor!, exibida logo após, não apresentou grandes mudanças em sua performance. A queda foi mínima, cerca de meio ponto na audiência média, o que demonstra que a audiência de Rainha da Sucata não afetou significativamente a programação do horário nobre inicial.

Esse panorama indica que, embora haja variações na audiência das reprises, os telespectadores permanecem engajados com o que vem depois na grade, mantendo a estabilidade de Êta Mundo Melhor! até este momento.