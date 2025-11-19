Personal trainer é assassinado por homem de peruca em academia

Na noite de terça-feira, 18 de outubro, um personal trainer de 34 anos, identificado como Guilherme Montani, foi assassinado a tiros em Itajaí, Santa Catarina. O crime aconteceu quando ele estava saindo da academia onde trabalhava, localizada no centro da cidade. O autor dos disparos, que usava uma peruca, atacou a vítima com mais de 15 tiros.

Informações preliminares divulgadas indicam que Guilherme estava em uma motocicleta e deixava o estacionamento do estabelecimento no momento do ataque. Antes do incidente, ele passou um tempo com sua noiva na academia, mas, ao se despedir, a mulher saiu de carro enquanto ele pegou sua moto.

A investigação aponta para a possibilidade de que a ex-namorada de Guilherme esteja envolvida no crime. Durante a análise da cena, uma peruca foi encontrada atrás de um vaso de flores nas proximidades do local onde ocorreram os disparos, o que pode indicar um planejamento por parte do atirador.

### Origem e Reações

Guilherme era natural de Barbosa Ferraz, no Paraná. A notícia de sua morte gerou grande tristeza entre amigos e familiares, que se manifestaram nas redes sociais. Um ex-patrão, emocionado, lembrou de Guilherme como um irmão e expressou sua dor pela perda. Ele afirmou: “A dor aqui é enorme, inexplicável. Anos atrás pensei que tinha contratado um personal, mas por fim era um irmão. Amigo, que legado você deixou.”

Além disso, Guilherme Montani havia recentemente se noivado, e sua noiva atualizou sua foto de perfil nas redes sociais para uma imagem de luto, refletindo o impacto da tragédia em sua vida.

As investigações continuam em busca de esclarecer os motivos e os envolvidos no crime.