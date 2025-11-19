Marco Ricca pode ser o pai do vilão em ‘A Nobreza do Amor’

A movimentação nos estúdios da Globo aponta para um possível retorno do ator Marco Ricca à telinha. Desde sua participação na novela “Um Lugar ao Sol” (2021–2022), ele não estava presente nas produções da emissora. Ricca está sendo considerado para um papel na próxima novela das 18h, intitulada “A Nobreza do Amor”, que deve estrear em março de 2026 e vai substituir “Êta Mundo Melhor!”.

A trama é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr. Segundo informações, Marco Ricca deverá interpretar o pai de Mirinho, um vilão que será vivido por Nicolas Prattes, uma das principais figuras da história.

Outra atriz que promete brilhar na nova novela é Samantha Jones, conhecida como Ana Clara no remake de “Vale Tudo”. Ela deve atuar em um papel que faz parte do núcleo do antagonista, continuando a sua trajetória em novelas que atraem tanto o público jovem quanto o adulto.

A história de “A Nobreza do Amor” será centrada em Aika, interpretada por Duda Santos. Aika é uma jovem princesa que, após um golpe de Estado em seu reino fictício chamado Batanga, foge com sua mãe, uma rainha africana interpretada por Érika Januza, para o Brasil. Esse momento de fuga é crucial, pois dá início à jornada de Aika em terras brasileiras.

As duas personagens se estabelecem no interior de Pernambuco, onde começam a reconstruir suas vidas. Aika, durante esse processo, desenvolve uma relação com Tonho, um trabalhador rural vivido por Ronald Sotto. Ele, no entanto, não sabe que é o herdeiro legítimo do trono de Batanga, descendente direto do famoso rei Shaka. Esse pano de fundo romântico e político promete ser um dos principais eixos dramáticos da novela.

Além do núcleo da realeza exilada, a novela contará com um elenco diversificado, com cerca de 50 atores, muitos deles nordestinos. Essa escolha reflete a preocupação da produção em garantir representatividade regional. Os atores passarão por um treinamento intensivo, que inclui aulas de prosódia, dança e História, para aprimorar a construção da cultura do reino fictício e a ambientação na nova produção.

Lázaro Ramos também será um dos destaques da novela, vivendo um grande vilão que terá um papel fundamental na trama política envolvendo Batanga e seus líderes exilados, assim como as alianças e rivalidades internas e externas.

As gravações da novela começam no Rio Grande do Norte, aproveitando os cenários naturais que servirão tanto para representar as paisagens do reino de Batanga quanto para as áreas rurais do Brasil. As filmagens continuarão em outras regiões e nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Gustavo Fernández será o diretor artístico da novela, enquanto Pedro Peregrino assumirá a direção geral. Igor Verde também fará parte do time de diretores. Os roteiros contarão com a colaboração de Alessandro Marson, que já trabalhou em novelas como “Novo Mundo” e “Nos Tempos do Imperador”, além de outros nomes como Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais.

Prevista para estrear em março de 2026, “A Nobreza do Amor” busca trazer ao público uma mistura de romance, política, cultura afro-diaspórica, tradição e identidade, em uma abordagem que tem se destacado nas produções das 18h.