Serginho Groisman comemora Consciência Negra com Babu e Aline

Em celebração ao Mês da Consciência Negra, Serginho Groisman apresenta uma edição especial do programa “Altas Horas”. A gravação ocorreu recentemente e será exibida no próximo sábado, dia 22. O foco do episódio é destacar as trajetórias de artistas negros, promovendo um debate sobre representatividade na mídia e na cultura do Brasil.

No palco do programa, o apresentador recebeu um grupo diversificado de convidados, incluindo o ator Babu Santana, a atriz Micheli Machado, o ator Robson Nunes, a atriz Jéssica Ellen, Isabel Fillardis e a cantora Aline Wirley. Esses artistas são conhecidos por suas atuações em novelas, séries, humorísticos e reality shows, contribuindo para um panorama rico em experiências sobre a presença negra no entretenimento.

Além dos convidados principais, o programa contará com participações especiais da cantora Negra Li, da artista Belize Pombal e de Thainá Gonçalves, que se destacou como vencedora da segunda temporada do reality musical “Estrela da Casa”. Thainá conquistou a vitória em 2025, após uma disputa acirrada na final do programa.

A proposta do “Altas Horas” se mantém, com um formato de bate-papo que inclui a plateia jovem e a interação do público. O programa é conhecido por promover conversas espontâneas, misturando relatos de carreira, momentos de humor e reflexões sobre temas como racismo estrutural e a importância da visibilidade para artistas negros.

Desde seu lançamento em 2000, o “Altas Horas” se firmou como um espaço para a troca de experiências entre diferentes gerações na música e na dramaturgia, além de ser um palco para discussões em datas simbólicas. A edição dedicada ao Mês da Consciência Negra reunirá apresentações musicais e histórias pessoais, oferecendo ao público uma noite repleta de diversidade e reflexões sobre questões raciais, arte e trajetórias profissionais.

Quem acompanhar a transmissão no sábado terá a oportunidade de vivenciar um programa rico em conteúdo, que traz à tona importantes diálogos sobre a representação negra no Brasil.