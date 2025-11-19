Soraia, vilã de Jade Picon em ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’

A nova novela “Tudo Por Uma Segunda Chance” será lançada pela TV Globo no dia 25 de novembro de 2025. Esta série marca a primeira tentativa da emissora de criar uma novela vertical exclusiva para redes sociais, com episódios curtos e dinâmicos. A protagonista Jade Picon interpreta Soraia, uma vilã obsessiva e invejosa, que tenta sabotar o relacionamento de Lucas Trajano, vivido por Daniel Rangel, e sua noiva, Paula Magalhães, interpretada por Débora Ozório.

“Tudo Por Uma Segunda Chance” é um microdrama criado por Rodrigo Lassance e dirigido por Adriano Melo. A trama gira em torno de Lucas, um jovem empresário herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo, e sua noiva designer. No entanto, Soraia, amiga de infância do casal, nutre sentimentos secretos por Lucas e fará de tudo para conquistá-lo, usando manipulação e falsidade.

Jade Picon expressou sua empolgação durante as gravações e destacou a inovação da produção, que foi projetada para ser consumida em telas de smartphones. Segundo ela, todos estão aprendendo e se adaptando a este novo formato de contar histórias. O microdrama possui episódios de 2 a 3 minutos, que buscam manter o público engajado com cenas intrigantes e reviravoltas.

A personagem Soraia é complexa e traz uma história de vida marcada pela obsessão. Jade descreveu a personagem como alguém que não tem limites quando se trata de alcançar seus objetivos e revelou que a vilã apresenta um comportamento difícil de compreender. A história trará também um lado do passado de Soraia, que ajuda a entender, mas não justifica suas ações.

Para viver Soraia, Jade passou por uma transformação visual, escurecendo o cabelo para transmitir uma imagem mais intensa. A figurinista Natalia Duran criou um guarda-roupa cheio de cores fortes para enfatizar a personalidade da vilã. Jade comentou que as roupas ajudam a contar a história de Soraia, que aparece em diversos momentos de tensão.

Além de Jade, Daniel Rangel e Débora Ozório, o elenco conta com artistas como Beth Goulart, Vanessa Gerbelli, entre outros. A direção busca um ritmo acelerado e enquadramentos que se destacam em plataformas digitais.

Na trama, o triângulo amoroso revela a luta de Soraia para conquistar Lucas enquanto tenta derrubar Paula, proporcionando uma narrativa cheia de drama e emoção. A novela será interligada com “Dona de Mim”, outra produção da emissora, permitindo que o público faça conexões entre as duas histórias.

“Tudo Por Uma Segunda Chance” terá 50 episódios que serão exibidos nas redes sociais da Globo, assim como na plataforma Globoplay, tornando a história acessível ao público em diferentes formatos e plataformas digitais. Os episódios curtos são uma estratégia que visa adaptar a narrativa das telenovelas para o consumo rápido nas redes sociais, atraindo novos públicos.