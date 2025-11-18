Reality da Record sem influenciadores estreia em 2026

A Record TV está se preparando para o lançamento de um novo reality show chamado “Casa do Patrão”, idealizado pelo renomado diretor Boninho. Diferente de formatos anteriores, este programa trará apenas participantes anônimos, sem celebridades, ex-participantes de outros realities ou influenciadores. A estratégia envolve um foco em pessoas que têm pouca atividade nas redes sociais, com o intuito de resgatar a essência de antigos realities que priorizavam a convivência, a estratégia e a espontaneidade entre os concorrentes.

As inscrições já estão abertas, e Boninho fez um chamamento direto aos interessados, dizendo que os aspirantes devem enviar um vídeo explicando por que devem ser escolhidos. Ele enfatizou que quanto menos conhecidos os candidatos forem, melhor. As inscrições são limitadas e a abordagem está claramente voltada para atrair um novo tipo de participante, longe da imagem associada ao mundo das redes sociais e influências digitais.

O programa, que será transmitido pela Record e também estará disponível na plataforma Disney+, está agendado para estrear entre abril e julho de 2026. Essa é a segunda produção de Boninho após sua saída da Globo em 2024 e é considerada uma das principais apostas da emissora para o futuro. A Record já está em negociações para escolher o apresentador do programa, um passo crucial para a definição do tom e da marca do reality. Três nomes estão sendo cogitados: Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques. Rafa e Andreoli se destacaram na última edição do “Power Couple Brasil”, enquanto André, mesmo afastado da TV aberta por algum tempo, voltou a ser uma opção viável.

Internamente, a produção do “Casa do Patrão” está em andamento, com três casas novas sendo construídas, possivelmente em um complexo que já foi utilizado por “A Fazenda”, mas sem aproveitar estruturas existentes. Essa decisão visa criar um ambiente totalmente novo e diferenciado. O reality deverá seguir uma dinâmica tradicional com confinamento, provas, festas e disputas por prêmios em dinheiro. Analisando formatos semelhantes internacionais, a atração se adapta ao público brasileiro, oferecendo uma mistura de competição intensa e narrativas de convivência.

A Record também começou conversas com grandes anunciantes antes mesmo de apresentar oficialmente seu plano comercial, o que demonstra confiança no potencial de retorno da atração. Com essas movimentações no mercado publicitário e a construção de uma infraestrutura nova, “Casa do Patrão” promete ser um dos grandes lançamentos da televisão brasileira em 2026, marcando uma nova fase na programação da emissora.