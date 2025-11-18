Arminda busca conquistar Jorginho Ninja

Nos próximos episódios da novela Três Graças, a personagem Arminda, interpretada por Grazi Massafera, tenta seduzir Jorginho Ninja, papel de Juliano Cazarré, que acabou de sair da prisão. No entanto, Jorginho não corresponde aos avanços de Arminda, que desconhece o passado dele como ex-presidiário.

Arminda, sem saber da verdadeira identidade de Jorginho, acredita que encontrou um novo alvo para suas investidas. Enquanto isso, Jorginho enfrenta um momento delicado em sua vida, já que está lidando com a verdade sobre a gravidez de Joélly, interpretada por Alana Cabral.

Após conseguir sua liberdade, Jorginho decide procurar Gerluce (Sophie Charlotte) para se desculpar por seu passado. Contudo, Gerluce informa que não quer que ele se aproximem de Joélly, que espera um bebê. Nos próximos capítulos, Jorginho descobre que Raul (Paulo Mendes) é o pai da criança. O pastor Albérico (Enrique Diaz) tenta acalmá-lo e pede que ele não tome nenhuma atitude precipitada contra Raul, mas Jorginho está decidido a confrontá-lo.

A confrontação acontece na mansão de Raul, mas é interrompida pela chegada de Arminda. Ao ver os dois, Arminda, com seu tom sarcástico habitual, provoca Jorginho com uma piada sobre o vício do filho de Raul. Jorginho, que tenta mostrar que deixou o tráfico para trás e agora segue um caminho religioso, nega qualquer ligação com o crime e mente ao dizer que estava apenas ajudando Raul.

Arminda, desconfiada e provocadora, insiste em saber mais sobre a visita de Jorginho. Ele, por sua vez, diz que está atrasado e se despede rapidamente, evitando ser contundente. Observando Jorginho sair, Arminda aposta que ele acabará olhando para trás, mas para sua surpresa, ele continua em frente, sem se voltar. Frustrada, ela desfaz a situação, afirmando que não precisa de um "cafuçu" em sua vida, sem saber que seu marido Rogério (Eduardo Moscovis) está prestes a retornar.

A novela Três Graças é uma criação de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e é exibida na Globo, no horário das 21h, com previsão de término em maio de 2026. A produção tem direção artística de Luiz Henrique Rios e conta com um total de 179 capítulos. A trama que sucederá Três Graças será Quem Ama, Cuida.