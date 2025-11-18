Tecnologia acelera crescimento dental e elimina espera por próteses

Tecnologia Revoluciona Tratamentos Dentários em Consultórios

O tempo de espera por próteses dentárias e coroas foi drasticamente reduzido com a introdução da tecnologia CAD/CAM, disponível no consultório do cirurgião-dentista Dr. Alberto Youssef. Essa inovação permite que soluções em porcelana, como coroas e lentes de contato dental, sejam planejadas e produzidas em poucas horas, diretamente no consultório.

Tradicionalmente, os pacientes precisavam passar por moldagens, esperar dias para que a prótese fosse confeccionada em laboratório e, muitas vezes, retornar para ajustes. Com a nova tecnologia, basta escanear a boca do paciente. A partir dessa digitalização, Dr. Alberto desenha o modelo do dente em um computador e imediatamente envia o projeto para uma fresadora, que produce o dente na hora.

Esse processo é dividido em duas etapas principais:

CAD (Computer Aided Design): O design digital do dente é criado com base no escaneamento. CAM (Computer Aided Manufacturing): A fabricação do dente é feita em uma máquina que corta a porcelana com precisão.

Essa abordagem oferece um tratamento mais previsível, reduzindo o número de visitas ao dentista e o tempo de espera pelo dente definitivo. Dr. Alberto destaca que muitos casos de dentes quebrados podem ser resolvidos em apenas uma sessão, algo que traz alívio e rapidez para o paciente.

Pacientes que precisam de implantes dentários também se beneficiam dessa tecnologia. Embora o tempo para um implante possa variar dependendo das condições ósseas e de exames complementares, o planejamento digital aumenta a segurança do processo.

No consultório de Dr. Alberto, o público mais frequente é composto por pessoas com mais de 40 anos que, muitas vezes, utilizam próteses antigas ou que possuem dentes desgastados e restaurados. Para esses pacientes, a tecnologia digital não só melhora a aparência do sorriso, mas também pode devolver a autoestima. Dr. Alberto menciona que muitos pacientes passaram anos utilizando próteses móveis e, ao serem tratados com implantes ou próteses fixas, experimentam uma mudança significativa na qualidade de vida.

Além disso, o mesmo sistema CAD/CAM utilizado para coroas é aplicado nas lentes de contato dental, que corrigem pequenas falhas estéticas. Dr. Alberto enfatiza a importância de mostrar o resultado esperado ao paciente antes de prosseguir com o procedimento, garantindo que este se sinta confortável e seguro com a mudança.

Ele também alerta para a necessidade de cuidados em cada caso. Exames de imagem e planejamento detalhado são essenciais antes de qualquer cirurgia dental. O dentista ressalta que a tecnologia não substitui a habilidade e o olhar clínico do profissional; ela apenas potencializa o atendimento, oferecendo um tratamento mais rápido e eficaz.

Dr. Alberto, que está na profissão há 21 anos, tem acompanhado a evolução da odontologia e sempre busca se atualizar em novas tecnologias. Para ele, a combinação de menos sessões de tratamento e maior precisão contribui para a satisfação do paciente.

Por fim, a crescente demanda por atendimento rápido, aliado à precisão dos procedimentos, reflete uma mudança na forma como as pessoas encaram o cuidado dental. Assim, a tecnologia continua a transformar a experiência do paciente, tornando-a mais agradável e eficiente.