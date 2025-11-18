Números consolidados de 17/11/2025 são divulgados

Na segunda-feira, 17 de novembro de 2025, as audiências de televisão mostraram algumas surpresas e dificuldades em diferentes programas. A novela "Três Graças" começou sua quinta semana com uma performance abaixo do esperado, gerando preocupações sobre seu desempenho futuro.

O programa "Mais Você" também teve um resultado baixo, alcançando uma pontuação inferior à do concorrente "Encontro". Esta comparação levantou questões sobre a recepção do público aos conteúdos oferecidos nas manhãs da televisão.

Por outro lado, "Rainha da Sucata" manteve-se em queda nas audiências, porém, a atração "Êta Mundo Melhor!" conseguiu dar uma força ao horário nobre da emissora, contribuindo para os números no período noturno.

No SBT, a novela "Maria do Bairro" obteve a melhor média do dia, mostrando que o público ainda se interessa por essa produção clássica.

Na Band, o programa "Melhor da Tarde" quase atingiu seu recorde de audiência, o que é um indicativo de que o público está reagindo positivamente a suas atrações.

Aqui estão os números detalhados das audiências de alguns dos principais programas:

Globo:

Bom Dia SP: 8,4 pontos

Bom Dia Brasil: 9,2 pontos

Encontro com Patrícia Poeta: 6,7 pontos

Mais Você: 6,5 pontos

SP1: 10,1 pontos

Globo Esporte: 10,4 pontos

Jornal Hoje: 11,0 pontos

Edição Especial: Terra Nostra: 12,5 pontos

Sessão da Tarde com "Truque de Mestre": 10,8 pontos

Vale a Pena Ver de Novo com "Rainha da Sucata": 14,2 pontos

Êta Mundo Melhor!: 19,6 pontos

SPTV: 12,5 pontos

Dona de Mim: 23,1 pontos

Jornal Nacional: 25,0 pontos

Três Graças: 23,5 pontos

Tela Quente com "A Fera": 13,5 pontos

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,5 ponto

Balanço Geral SP: 5,3 pontos

Cidade Alerta SP: 7,8 pontos

Jornal da Record: 7,8 pontos

A Fazenda 17: 6,0 pontos

SBT:

SBT Manhã: 2,3 pontos

Bom Dia & Cia: 1,4 pontos

Maria do Bairro: 4,2 pontos

Programa do Ratinho: 3,4 pontos

The Voice Brasil 13: 3,7 pontos

Band:

Jogo Aberto: 1,9 pontos

Melhor da Tarde: 1,6 pontos

Além disso, é importante destacar que em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são utilizados como referência no mercado publicitário.