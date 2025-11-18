Números consolidados de 17/11/2025 são divulgados

Na segunda-feira, 17 de novembro de 2025, as audiências de televisão mostraram algumas surpresas e dificuldades em diferentes programas. A novela "Três Graças" começou sua quinta semana com uma performance abaixo do esperado, gerando preocupações sobre seu desempenho futuro.
O programa "Mais Você" também teve um resultado baixo, alcançando uma pontuação inferior à do concorrente "Encontro". Esta comparação levantou questões sobre a recepção do público aos conteúdos oferecidos nas manhãs da televisão.
Por outro lado, "Rainha da Sucata" manteve-se em queda nas audiências, porém, a atração "Êta Mundo Melhor!" conseguiu dar uma força ao horário nobre da emissora, contribuindo para os números no período noturno.
No SBT, a novela "Maria do Bairro" obteve a melhor média do dia, mostrando que o público ainda se interessa por essa produção clássica.
Na Band, o programa "Melhor da Tarde" quase atingiu seu recorde de audiência, o que é um indicativo de que o público está reagindo positivamente a suas atrações.
Aqui estão os números detalhados das audiências de alguns dos principais programas:
Globo:
- Bom Dia SP: 8,4 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,2 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,7 pontos
- Mais Você: 6,5 pontos
- SP1: 10,1 pontos
- Globo Esporte: 10,4 pontos
- Jornal Hoje: 11,0 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,5 pontos
- Sessão da Tarde com "Truque de Mestre": 10,8 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo com "Rainha da Sucata": 14,2 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 19,6 pontos
- SPTV: 12,5 pontos
- Dona de Mim: 23,1 pontos
- Jornal Nacional: 25,0 pontos
- Três Graças: 23,5 pontos
- Tela Quente com "A Fera": 13,5 pontos
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,5 ponto
- Balanço Geral SP: 5,3 pontos
- Cidade Alerta SP: 7,8 pontos
- Jornal da Record: 7,8 pontos
- A Fazenda 17: 6,0 pontos
SBT:
- SBT Manhã: 2,3 pontos
- Bom Dia & Cia: 1,4 pontos
- Maria do Bairro: 4,2 pontos
- Programa do Ratinho: 3,4 pontos
- The Voice Brasil 13: 3,7 pontos
Band:
- Jogo Aberto: 1,9 pontos
- Melhor da Tarde: 1,6 pontos
Além disso, é importante destacar que em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são utilizados como referência no mercado publicitário.