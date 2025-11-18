Nova versão turca de Avenida Brasil estreia no Globoplay

A famosa história de vingança de "Avenida Brasil" agora se transforma em uma versão turca chamada "Leyla – Sombras do Passado". A estreia está marcada para 24 de novembro no serviço de streaming Globoplay, enquanto a exibição na nova programação de Globoplay Novelas começará em 15 de dezembro. Essa nova adaptação é assinada pela produtora turca Ay Yapim e traz como protagonistas Cemre Baysel, Alperen Duymaz e Gonca Vuslateri, conhecidos por seus papéis em outras novelas turcas de sucesso.

A novela original, exibida em 2012 pela TV Globo, foi criada por João Emanuel Carneiro e conquistou o público brasileiro. Agora, o enredo é ressignificado na Turquia, apresentando 127 episódios que mantêm a essência da trama brasileira, focando na relação entre uma jovem marcada por traumas de infância e sua madrasta manipuladora.

A História de Leyla

Na versão turca, a protagonista Leyla (vivida por Cemre Baysel) é a versão da personagem Nina na trama original. Sua infância é devastada quando seu pai, Hilmi (equivalente a Genésio), casa-se com Nur (interpretada por Gonca Vuslateri), que é a antagonista inspirada em Carminha. Nur busca controlar a vida de Hilmi e de sua nova família, criando um ambiente de conflitos e manipulações.

Após a morte trágica de seu pai, Leyla enfrenta a cruel rejeição da madrasta, que a abandona em um local desolador, semelhante ao famoso lixão da versão brasileira. Esse evento traumatizante a leva a jurar vingança, um objetivo que guiará sua vida até a idade adulta.

Com o passar dos anos, Leyla retorna disposta a confrontar seu passado. Ela consegue um emprego como chef na casa de Nur, o que lhe proporciona a oportunidade de se infiltrar no novo lar da vilã e avaliar a trajetória de sua inimiga. Durante esse período, Leyla se reencontra com seu amor de infância, Cino, agora chamado Civan (por Alperen Duymaz), que foi adotado por Nur e cresceu em um ambiente privilegiado.

A Vilã e Seus Aliados

A antagonista Nur não atua sozinha; ela conta com a ajuda de Mali (Yigit Kirazci), que é uma versão do personagem Max. Mali é um golpista envolvido romanticamente com Nur, e juntos, eles tramam diversas manipulações para garantir sua segurança emocional e financeira, às custas de outros.

Outro personagem importante é Tufan (Halil Ibrahim), o equivalente ao Tufão no Brasil. Ele é um jogador de futebol que, mesmo sem querer, é responsável pela morte de Hilmi. Seu remorso o torna vulnerável às manipulações de Nur, que tenta moldá-lo ao seu redor e, assim, formar uma nova família.

A trama se enriquece com outros personagens que relembram figuras próximas ao público brasileiro, criando uma teia de relacionamentos complexa, permeada por segredos e traições.

A Estética Turca e a Tradição Brasileira

A Globo aposta no encontro entre a narrativa de "Avenida Brasil" e a estética das novelas turcas, muito apreciadas pelos telespectadores brasileiros. Isso foi destacado pela Diretora de Conteúdo da Globo, que acredita que essa combinação pode trazer novos significados à história original, permitindo que continue emocionando o público.

"Leyla – Sombras do Passado" foi lançada na Turquia como "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…", e entre seus principais responsáveis estão Gökhan Horzum, que desenvolveu o enredo, e Hilal Cabral, que assumiu a direção geral.

Classificação e Exibição

A nova novela possui a classificação indicativa de maiores de 14 anos, refletindo sua temática de vingança, manipulações e relacionamentos complexos. Com uma mistura de drama e romance, "Leyla – Sombras do Passado" busca conquistar tanto os fãs de produções turcas quanto os admiradores da novela original brasileira.

Após sua estreia no Globoplay, a série começará a ser exibida também pelo Globoplay Novelas, um canal totalmente dedicado a novelas, que foi lançado em 2025. A programação promete trazer um conteúdo contínuo, com grandes sucessos internacionais e clássicos da dramaturgia brasileira.

Esperam-se grandes repercussões nas redes sociais e entre os espectadores, uma vez que a história de vingança tem um apelo forte tanto na versão brasileira quanto na nova adaptação.

Com duas plataformas de exibição e uma narrativa que já se provou eficaz, "Leyla – Sombras do Passado" é uma aposta audaciosa que promete engajar e emocionar o público brasileiro, ao mesmo tempo em que apresenta uma nova leitura cultural e estética.