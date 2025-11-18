Notícias

Obituário: falecimentos registrados nesta terça (18)

Autor Diogo Sobral
Falecimentos: obituário desta terça (18)
Capela Esmeralda Luxo

Lista de Sepultamentos e Falecimentos – 18 de Novembro de 2025

O Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa divulgou a lista de sepultamentos e falecimentos para esta terça-feira, 18 de novembro de 2025. A seguir, estão as informações sobre os falecidos, seus velórios e horários dos sepultamentos.

  1. Antônio Marcos de França, 60 anos

    • Velório: Igreja Evangélica Deus é Amor (Irati)
    • Sepultamento: Cemitério Vila São João (Irati), às 10 horas

  2. Antônio Vieira Lopes, 77 anos

    • Velório: Capela da Funerária Planaar de Arapoti
    • Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapoti, às 17 horas

  3. Belmair Virginia Miguel, 92 anos

    • Velório: Capela da Funerária Princesa
    • Sepultamento: Cemitério Parque Jardim Paraíso, às 10 horas

  4. Cilnei Pires dos Santos, 59 anos

    • Velório: Capela da Funerária Princesa
    • Sepultamento: Cemitério São Vicente de Paula, às 14 horas

  5. Joel Vieira dos Santos, 72 anos

    • Velório: Capela da Funerária Prever Angelus
    • Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 14h30

  6. Juraci do Prado Santos, 63 anos

    • Velório: Capela Mortuária do Núcleo Pitangui
    • Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 17 horas

  7. Leni Celeste Lopes de Almeida, 87 anos

    • Velório: Capela Municipal de Arapoti
    • Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapoti, às 16 horas

  8. Maria Castorina Ribeiro, 82 anos

    • Velório: Capela do Luto Santana
    • Sepultamento: Cemitério Parque Jardim Paraíso, às 16 horas

  9. Nelso Beje, 72 anos

    • Velório: Capela do Luto Santana
    • Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 10 horas

  10. Paulo Graniska, 83 anos

    • Velório: Capela do Luto Santana
    • Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 11 horas
  11. Rosa Korello Chainhuka, 87 anos
    • Velório: Capela da Funerária Princesa
    • Sepultamento: Cemitério Parque Jardim Paraíso, às 16 horas

Estas informações destacam os falecimentos e os serviços prestados à comunidade. Para mais detalhes, é recomendável entrar em contato com o Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor