Obituário: falecimentos registrados nesta terça (18)

Lista de Sepultamentos e Falecimentos – 18 de Novembro de 2025
O Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa divulgou a lista de sepultamentos e falecimentos para esta terça-feira, 18 de novembro de 2025. A seguir, estão as informações sobre os falecidos, seus velórios e horários dos sepultamentos.
Antônio Marcos de França, 60 anos
- Velório: Igreja Evangélica Deus é Amor (Irati)
- Sepultamento: Cemitério Vila São João (Irati), às 10 horas
Antônio Vieira Lopes, 77 anos
- Velório: Capela da Funerária Planaar de Arapoti
- Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapoti, às 17 horas
Belmair Virginia Miguel, 92 anos
- Velório: Capela da Funerária Princesa
- Sepultamento: Cemitério Parque Jardim Paraíso, às 10 horas
Cilnei Pires dos Santos, 59 anos
- Velório: Capela da Funerária Princesa
- Sepultamento: Cemitério São Vicente de Paula, às 14 horas
Joel Vieira dos Santos, 72 anos
- Velório: Capela da Funerária Prever Angelus
- Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 14h30
Juraci do Prado Santos, 63 anos
- Velório: Capela Mortuária do Núcleo Pitangui
- Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 17 horas
Leni Celeste Lopes de Almeida, 87 anos
- Velório: Capela Municipal de Arapoti
- Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapoti, às 16 horas
Maria Castorina Ribeiro, 82 anos
- Velório: Capela do Luto Santana
- Sepultamento: Cemitério Parque Jardim Paraíso, às 16 horas
Nelso Beje, 72 anos
- Velório: Capela do Luto Santana
- Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 10 horas
Paulo Graniska, 83 anos
- Velório: Capela do Luto Santana
- Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 11 horas
- Rosa Korello Chainhuka, 87 anos
- Velório: Capela da Funerária Princesa
- Sepultamento: Cemitério Parque Jardim Paraíso, às 16 horas
Estas informações destacam os falecimentos e os serviços prestados à comunidade. Para mais detalhes, é recomendável entrar em contato com o Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa.