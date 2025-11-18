Obituário: falecimentos registrados nesta terça (18)

Lista de Sepultamentos e Falecimentos – 18 de Novembro de 2025

O Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa divulgou a lista de sepultamentos e falecimentos para esta terça-feira, 18 de novembro de 2025. A seguir, estão as informações sobre os falecidos, seus velórios e horários dos sepultamentos.

Antônio Marcos de França, 60 anos Velório: Igreja Evangélica Deus é Amor (Irati)

Igreja Evangélica Deus é Amor (Irati) Sepultamento: Cemitério Vila São João (Irati), às 10 horas Antônio Vieira Lopes, 77 anos Velório: Capela da Funerária Planaar de Arapoti

Capela da Funerária Planaar de Arapoti Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapoti, às 17 horas Belmair Virginia Miguel, 92 anos Velório: Capela da Funerária Princesa

Capela da Funerária Princesa Sepultamento: Cemitério Parque Jardim Paraíso, às 10 horas Cilnei Pires dos Santos, 59 anos Velório: Capela da Funerária Princesa

Capela da Funerária Princesa Sepultamento: Cemitério São Vicente de Paula, às 14 horas Joel Vieira dos Santos, 72 anos Velório: Capela da Funerária Prever Angelus

Capela da Funerária Prever Angelus Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 14h30 Juraci do Prado Santos, 63 anos Velório: Capela Mortuária do Núcleo Pitangui

Capela Mortuária do Núcleo Pitangui Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 17 horas Leni Celeste Lopes de Almeida, 87 anos Velório: Capela Municipal de Arapoti

Capela Municipal de Arapoti Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapoti, às 16 horas Maria Castorina Ribeiro, 82 anos Velório: Capela do Luto Santana

Capela do Luto Santana Sepultamento: Cemitério Parque Jardim Paraíso, às 16 horas Nelso Beje, 72 anos Velório: Capela do Luto Santana

Capela do Luto Santana Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 10 horas Paulo Graniska, 83 anos Velório: Capela do Luto Santana

Capela do Luto Santana Sepultamento: Cemitério Parque Campos Gerais, às 11 horas Rosa Korello Chainhuka, 87 anos Velório: Capela da Funerária Princesa

Capela da Funerária Princesa Sepultamento: Cemitério Parque Jardim Paraíso, às 16 horas

Estas informações destacam os falecimentos e os serviços prestados à comunidade. Para mais detalhes, é recomendável entrar em contato com o Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa.