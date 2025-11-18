Daniel Pereira e Carla Purcina se tornam casal em nova série

A emissora Globo intensifica seus investimentos em conteúdos digitais ao concluir as gravações da nova produção “Tudo por uma Segunda Chance”, que se destaca como sua primeira novela em formato vertical. Os atores Daniel Pereira e Carla Purcina interpretam um par romântico na trama, que conta também com Jade Picon, Daniel Rangel e Débora Ozório entre os protagonistas. A estreia está marcada para o dia 25 deste mês nas redes sociais da emissora.

Essa nova abordagem, chamada internamente de “microdrama”, consiste em episódios curtos, com duração de cerca de cinco minutos, gravados em formato vertical. Essa escolha foi feita para facilitar a visualização em celulares e dispositivos móveis, visando atrair um público que frequenta plataformas como TikTok e ReelShort. A produção tem como intenção testar novas narrativas e linguagens que se adaptam ao consumo mais rápido de conteúdo.

A trama gira em torno de Lucas, interpretado por Daniel Rangel, que é um jovem empresário e herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo. Ele está prestes a se casar com Paula, sua namorada de infância, vivida por Débora Ozório. No entanto, a amizade entre eles é ameaçada pela invejosa Soraia, interpretada por Jade Picon, que deseja não apenas o amor de Lucas, mas também sua herança.

Os atores Daniel Pereira e Carla Purcina desempenham papéis como amigos do noivo, contribuindo para uma cena de tensão durante a festa de casamento, o que intensifica os conflitos já presentes na narrativa.

O elenco conta ainda com outros nomes reconhecidos, como Beth Goulart, Ruan Aguiar, Isacque Lopes, Marcos Winter e Vanessa Gerbelli, que também participam desta nova produção digital.

“Tudo por uma Segunda Chance” estará disponível no final de novembro na plataforma Globoplay e também nas redes sociais, incluindo TikTok e ReelShort.