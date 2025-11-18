Previsão do tempo para quarta-feira em Umuarama

Nesta quarta-feira, 19 de outubro, a cidade de Umuarama terá um dia ensolarado, com céu claro e sem previsão de chuvas. Essas condições climáticas oferecem uma ótima oportunidade para aqueles que desejam aproveitar atividades ao ar livre, como passeios ou esportes.

As temperaturas durante o dia variam entre 14,1°C na parte da manhã e podem chegar a 26,9°C durante a tarde, o que indica um clima ameno e agradável. Além disso, a umidade relativa do ar ficará em torno de 62%, o que deve contribuir para o conforto dos habitantes.

A visibilidade na região é excelente, alcançando até 10 km, e os ventos sopram de forma leve, com velocidades máximas de 7,6 km/h, o que não representa nenhum tipo de desconforto. O índice de radiação ultravioleta estará em níveis moderados, com um valor de 3,3. Assim, é recomendável usar protetor solar para quem planeja ficar exposto ao sol por longos períodos.

Em relação aos aspectos astronômicos, o sol nascerá às 5h39 e se porá às 18h59, proporcionando um longo período de luz natural. A lua, em fase minguante, estará com apenas 2% de iluminação, surgindo às 4h53 e se pondo às 18h39. Com isso, a noite deve ser ideal para a observação das estrelas, devido à pouca luz lunar.

Para a quinta-feira, dia 20 de outubro, a previsão é de manutenção do tempo ensolarado, com temperaturas em leve elevação. A mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima pode alcançar 28,7°C. Os ventos devem ser um pouco mais intensos, com velocidades de até 22,7 km/h, o que poderá trazer um pouco mais de frescor ao dia. Apesar da elevação das temperaturas, o clima segue favorável para atividades externas, mas é importante lembrar da proteção contra os raios solares e manter-se hidratado.

Acompanhe a previsão do tempo e aproveite o que a primavera tem a oferecer!