Números consolidados de 14/11/2025 estão disponíveis

Na última sexta-feira, 14 de novembro de 2025, as audiências de vários programas de televisão mostraram resultados significativos entre as emissoras. O SBT Brasil, que exibiu uma reportagem sobre a metodologia do Ibope, não conseguiu superar o Jornal da Band em audiência. Essa situação destaca a competitividade entre os noticiários de diferentes canais.

A Record teve bons resultados com o programa Quilos Mortais, que conseguiu vencer a atração especial Viva a Noite, apresentada por Luis Ricardo. Já o programa Dona de Mim registrou um aumento na audiência, elevando os índices do SP2 e fechando com uma média maior que a do programa Três Graças.

Além disso, Êta Mundo Melhor! voltou a atingir a casa dos 20 pontos, mesmo com a instabilidade da reprise de Rainha da Sucata.

As audiências consolidadas dos principais programas exibidos na sexta foram as seguintes:

Rede Globo

Bom Dia SP : 9,3

: 9,3 Bom Dia Brasil : 8,9

: 8,9 Encontro com Patrícia Poeta : 6,9

: 6,9 Mais Você : 6,3

: 6,3 SP1 : 9,3

: 9,3 Globo Esporte : 10,1

: 10,1 Jornal Hoje : 10,1

: 10,1 Edição Especial: Terra Nostra : 11,6

: 11,6 Sessão da Tarde (Estrelas Além do Tempo) : 10,5

: 10,5 SPTV : 12,9

: 12,9 Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata) : 14,6

: 14,6 Êta Mundo Melhor! : 19,9

: 19,9 SP2 : 22,8

: 22,8 Dona de Mim : 23,2

: 23,2 Jornal Nacional : 24,1

: 24,1 Três Graças : 22,1

: 22,1 Globo Repórter : 14,0

: 14,0 Sessão Globoplay (The Equalizer – A Protetora) : 8,6

: 8,6 Jornal da Globo : 6,2

: 6,2 Conversa com Bial : 5,2

: 5,2 Dona de Mim (reapresentação) : 4,3

: 4,3 Comédia na Madruga (Vai Que Cola) : 3,6

: 3,6 Corujão (Rota de Fuga 3) : 3,2

: 3,2 Corujão (A Colheita da Fé): 2,7

Record TV

Balanço Geral Manhã : 1,9

: 1,9 Balanço Geral Manhã SP : 3,6

: 3,6 Fala Brasil : 3,5

: 3,5 Hoje em Dia : 3,5

: 3,5 Balanço Geral SP : 4,8

: 4,8 Jornal da Record : 6,5

: 6,5 Mãe : 6,6

: 6,6 A Fazenda 17 : 6,4

: 6,4 Quilos Mortais: 4,4

SBT

SBT Manhã : 2,1

: 2,1 SBT Manhã 2ª Edição : 2,1

: 2,1 Primeiro Impacto : 2,5

: 2,5 Alô Você : 2,7

: 2,7 SBT Brasil : 2,8

: 2,8 Especial Viva a Noite: 3,5

Band

Jogo Aberto : 1,5

: 1,5 Brasil Urgente : 2,0

: 2,0 Jornal da Band: 2,8

Os dados são referentes à Grande São Paulo, onde um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios. Essas informações são utilizadas como referência no mercado publicitário.