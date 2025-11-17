Notícias

Números consolidados de 14/11/2025 estão disponíveis

Autor Rodrigo Campos
Quilos Mortais. Foto: Divulgação/Record
confira os números consolidados de 14/11/2025

Na última sexta-feira, 14 de novembro de 2025, as audiências de vários programas de televisão mostraram resultados significativos entre as emissoras. O SBT Brasil, que exibiu uma reportagem sobre a metodologia do Ibope, não conseguiu superar o Jornal da Band em audiência. Essa situação destaca a competitividade entre os noticiários de diferentes canais.

A Record teve bons resultados com o programa Quilos Mortais, que conseguiu vencer a atração especial Viva a Noite, apresentada por Luis Ricardo. Já o programa Dona de Mim registrou um aumento na audiência, elevando os índices do SP2 e fechando com uma média maior que a do programa Três Graças.

Além disso, Êta Mundo Melhor! voltou a atingir a casa dos 20 pontos, mesmo com a instabilidade da reprise de Rainha da Sucata.

As audiências consolidadas dos principais programas exibidos na sexta foram as seguintes:

Rede Globo

  • Bom Dia SP: 9,3
  • Bom Dia Brasil: 8,9
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,9
  • Mais Você: 6,3
  • SP1: 9,3
  • Globo Esporte: 10,1
  • Jornal Hoje: 10,1
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,6
  • Sessão da Tarde (Estrelas Além do Tempo): 10,5
  • SPTV: 12,9
  • Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 14,6
  • Êta Mundo Melhor!: 19,9
  • SP2: 22,8
  • Dona de Mim: 23,2
  • Jornal Nacional: 24,1
  • Três Graças: 22,1
  • Globo Repórter: 14,0
  • Sessão Globoplay (The Equalizer – A Protetora): 8,6
  • Jornal da Globo: 6,2
  • Conversa com Bial: 5,2
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,3
  • Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,6
  • Corujão (Rota de Fuga 3): 3,2
  • Corujão (A Colheita da Fé): 2,7

Record TV

  • Balanço Geral Manhã: 1,9
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,6
  • Fala Brasil: 3,5
  • Hoje em Dia: 3,5
  • Balanço Geral SP: 4,8
  • Jornal da Record: 6,5
  • Mãe: 6,6
  • A Fazenda 17: 6,4
  • Quilos Mortais: 4,4

SBT

  • SBT Manhã: 2,1
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
  • Primeiro Impacto: 2,5
  • Alô Você: 2,7
  • SBT Brasil: 2,8
  • Especial Viva a Noite: 3,5

Band

  • Jogo Aberto: 1,5
  • Brasil Urgente: 2,0
  • Jornal da Band: 2,8

Os dados são referentes à Grande São Paulo, onde um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios. Essas informações são utilizadas como referência no mercado publicitário.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

