Números consolidados de 14/11/2025 estão disponíveis

Na última sexta-feira, 14 de novembro de 2025, as audiências de vários programas de televisão mostraram resultados significativos entre as emissoras. O SBT Brasil, que exibiu uma reportagem sobre a metodologia do Ibope, não conseguiu superar o Jornal da Band em audiência. Essa situação destaca a competitividade entre os noticiários de diferentes canais.
A Record teve bons resultados com o programa Quilos Mortais, que conseguiu vencer a atração especial Viva a Noite, apresentada por Luis Ricardo. Já o programa Dona de Mim registrou um aumento na audiência, elevando os índices do SP2 e fechando com uma média maior que a do programa Três Graças.
Além disso, Êta Mundo Melhor! voltou a atingir a casa dos 20 pontos, mesmo com a instabilidade da reprise de Rainha da Sucata.
As audiências consolidadas dos principais programas exibidos na sexta foram as seguintes:
Rede Globo
- Bom Dia SP: 9,3
- Bom Dia Brasil: 8,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,9
- Mais Você: 6,3
- SP1: 9,3
- Globo Esporte: 10,1
- Jornal Hoje: 10,1
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,6
- Sessão da Tarde (Estrelas Além do Tempo): 10,5
- SPTV: 12,9
- Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 14,6
- Êta Mundo Melhor!: 19,9
- SP2: 22,8
- Dona de Mim: 23,2
- Jornal Nacional: 24,1
- Três Graças: 22,1
- Globo Repórter: 14,0
- Sessão Globoplay (The Equalizer – A Protetora): 8,6
- Jornal da Globo: 6,2
- Conversa com Bial: 5,2
- Dona de Mim (reapresentação): 4,3
- Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,6
- Corujão (Rota de Fuga 3): 3,2
- Corujão (A Colheita da Fé): 2,7
Record TV
- Balanço Geral Manhã: 1,9
- Balanço Geral Manhã SP: 3,6
- Fala Brasil: 3,5
- Hoje em Dia: 3,5
- Balanço Geral SP: 4,8
- Jornal da Record: 6,5
- Mãe: 6,6
- A Fazenda 17: 6,4
- Quilos Mortais: 4,4
SBT
- SBT Manhã: 2,1
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
- Primeiro Impacto: 2,5
- Alô Você: 2,7
- SBT Brasil: 2,8
- Especial Viva a Noite: 3,5
Band
- Jogo Aberto: 1,5
- Brasil Urgente: 2,0
- Jornal da Band: 2,8
Os dados são referentes à Grande São Paulo, onde um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios. Essas informações são utilizadas como referência no mercado publicitário.