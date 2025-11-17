Band planeja talk show, volta do CQC e novelas da HBO Max

A Band está planejando uma grande reformulação em sua grade de programação para 2026, com a intenção de trazer de volta um talk show noturno e reiniciar o famoso programa “CQC – Custe o Que Custar”. Ao mesmo tempo, a emissora está em negociações com a Disney e a Warner Bros Discovery para exibir séries e novelas que foram originalmente produzidas para plataformas de streaming. Essa mudança ocorre em um momento estratégico, já que a Globo confirmou o fim do programa “Conversa com Bial”.

A ideia da Band é resgatar um talk show diário no horário noturno, semelhante ao que já foi oferecido pelo “Agora é Tarde”, que era apresentado por Danilo Gentili e, em seguida, por Rafinha Bastos. Para isso, a emissora pretende reduzir a duração dos programas “Jornal da Noite” e “Esporte Total”, criando um espaço fixo para entrevistas e discussões.

Enquanto isso, o retorno do “CQC” está em destaque na nova administração da emissora, sob a direção de Guillermo Pendino. A proposta é que o programa volte às segundas-feiras, seguido pelo “MasterChef” na terça, “Melhor da Noite” na quarta e dois novos formatos às quintas e sextas. O programa “Melhor da Tarde” deve continuar em sua programação habitual.

Informações recentes dão conta de que alguns ex-integrantes do “CQC” já foram contatados e estão abertos a retornar. A direção da Band busca equilibrar a nostalgia com a modernização do programa, mantendo o estilo irreverente que o caracterizou, mas ajustando a linguagem e as pautas ao contexto atual. Apesar do progresso nas negociações, ainda não há um cronograma definido para as gravações nem detalhes finalizados sobre a produção, mas o projeto é tratado como prioridade.

Além disso, em parceria com a Disney e a Warner, a Band está se preparando para oferecer conteúdos de alta qualidade na TV aberta. A emissora planeja ter uma faixa semanal dedicada a séries, expandindo a oferta de produções originais. Durante os testes realizados em 2024 com os programas “Vidas Bandidas” e o documentário “Volta Priscilla”, os resultados foram positivos, o que aumentou a vontade de implementar essa estratégia.

Uma das novas apostas para essa faixa de séries é o título “Jogo Cruzado”, que conta com José Loreto e Carol Castro no elenco e gira em torno da vida de um ex-jogador que se torna apresentador esportivo.

Por outro lado, as conversações com a Warner Bros Discovery incluem a possível exibição da novela “Dona Beja”, que é protagonizada por Grazi Massafera e está prevista para ser lançada na HBO Max em 2026. A Band espera replicar o sucesso alcançado anteriormente com a novela “Beleza Fatal”, que aumentou a popularidade do streaming.

Essas ações visam não apenas resgatar programas icônicos, mas também modernizar a programação da emissora, buscando atrair um público diversificado em um cenário de competição acirrada entre canais de televisão e plataformas digitais.