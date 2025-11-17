Policial salva bebê engasgado com fruta no Paraná

Na manhã desta segunda-feira, um bebê de apenas um ano foi salvo por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cascavel, no Oeste do Paraná, após se engasgar com um pedaço de fruta. O episódio ocorreu quando o pai da criança, em estado de desespero, parou o carro abruptamente em frente a um posto da PRF e pediu socorro.

Os policiais imediatamente se mobilizaram para atender a situação. Um agente presente realizou a Manobra de Heimlich, um procedimento recomendado para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgamento. Em poucos segundos, após a manobra, o bebê, que antes estava roxo e sem respirar, conseguiu voltar a respirar normalmente.

Após o socorro, uma ambulância do SAMU, que estava nas proximidades, chegou ao local para realizar um atendimento complementar. Os profissionais verificaram os sinais vitais da criança, que estavam dentro dos parâmetros normais, incluindo frequência cardíaca e respiratória, além da saturação de oxigênio.

Os pais, que residem na área rural da região, permaneceram no local até ter a certeza de que o bebê estava estável. Após a situação ser controlada, a família foi liberada, aliviada com o desfecho positivo do incidente.