Guerreiros do Sol é finalista do prêmio Rose d’Or

A novela “Guerreiros do Sol”, produzida pelos Estúdios Globo e exclusiva da plataforma Globoplay, está entre as finalistas do Rose d’Or Awards, uma premiação gerida pela European Broadcasting Union, que reconhece os melhores conteúdos televisivos do mundo. A produção brasileira concorre com programas de outros países, como “Crystal Wall” da Alemanha, “EastEnders” do Reino Unido, “Eshref Ruya” da Turquia, “Life Happens” da Bélgica e “Valle Salvaje” da Espanha.

“Guerreiros do Sol” foi criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes. A trama é inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, além de outros casais que fizeram parte da história do cangaço no Nordeste do Brasil. A novela mistura romance e ação, abordando questões contemporâneas e sociais, e apresenta um diálogo entre tradição e modernidade.

George Moura expressou sua satisfação pela indicação ao prêmio, ressaltando a originalidade e a força estética da novela. Ele mencionou que a história de amor retratada na trama, situada no Sertão, também aborda temas que são universais e que podem ressoar no público global.

Sergio Goldenberg também comentou sobre a repercussão internacional da obra, destacando que, ao explorar temas locais, a novela consegue se conectar com plateias ao redor do mundo, reforçando sua mensagem.

A Globo possui um histórico positivo em relação ao Rose d’Or Awards, tendo vencido a premiação em 2019 com “Órfãos da Terra” e alcançado a final em outras três ocasiões: com “Todas as Flores” em 2023, “Pantanal” em 2022 e “Bom Sucesso” em 2020.