Motorista de caminhão com vinhos contrabandeados é liberado após fiança

Um motorista de caminhão, de 52 anos e natural de Nova Prata, Rio Grande do Sul, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, no município de Caarapó, enquanto transportava uma carga de 1.800 garrafas de vinhos contrabandeados, avaliada em cerca de R$ 360 mil. A apreensão ocorreu na tarde do último sábado, 15 de novembro.

O caminhoneiro admitiu que estava ciente da ilegalidade da carga e revelou que recebeu R$ 15 mil para fazer o transporte dos vinhos da Argentina até Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Além dos vinhos de marcas renomadas, como Baron B, Malma, Alamos e Alma Mora, os agentes também encontraram 11 galões de azeite argentino na carroceria do caminhão.

Após ser abordado pela equipe da PRF, o motorista revelou que saiu do Rio Grande do Sul com destino a Mato Grosso. Durante a revista, os policiais notaram que a carga estava coberta apenas por uma lona e não possuía notas fiscais ou documentos de importação legal. Isso configurou o crime de descaminho, que consiste na tentativa de importar mercadorias sem pagamento de impostos.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde o delegado plantonista arbitrou a fiança no valor de três salários mínimos, equivalente a R$ 4.554. Com um parecer favorável do Ministério Público Federal, o juiz federal Hugo Daniel Lazarin validou a decisão, permitindo ao motorista aguardar o andamento do processo em liberdade, uma vez que não foram encontradas razões suficientes para justificar uma detenção cautelar.

O incidente destaca o combate ao contrabando e a fiscalização nas estradas do país, especialmente em relação à importação ilegal de produtos.