Caravana da Zu influencia infância de Agrado em ‘Coração Acelerado’

A nova novela das sete da TV Globo, Coração Acelerado, destaca a vida de Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. A trama se passa ao redor da infância de Agrado, que cresceu acompanhando os shows da Caravana da Zu, ao lado de sua mãe Janete (Letícia Spiller) e sua madrinha Zuzu (Elisa Lucinda).

Desde cedo, Agrado viveu entre estradas e palcos improvisados, viajando em um motorhome, caminhão e kombi. A Caravana da Zu levava música a diversas cidades, e a jovem participava das viagens durante os fins de semana e as férias escolares. Nas apresentações, Agrado encontrava a maior felicidade ao cantar com sua mãe, que era a principal atração do grupo.

A história de Janete começa quando ela decide deixar sua cidade natal, Bom Retorno, após enfrentar injustiças. Na estrada, ela conhecerá Zuzu, que a acolhe em troca de uma apresentação. O desempenho impressionante de Janete marca o início de uma amizade forte e transformadora. Pouco depois de se instalar na Caravana, Janete descobre que está grávida. Mesmo recebendo conselhos para voltar à sua cidade, ela opta por continuar em frente, contando com o apoio e a lealdade de Zuzu.

Nesse ambiente de música e camaradagem, Agrado desenvolve uma voz marcante, começando a liderar os shows da Caravana. Ela sonha em se tornar uma cantora de sucesso, enquanto sua mãe e madrinha lutam para sustentar a Caravana e manter as apresentações.

Com o tempo, a vida na estrada se torna desafiadora, e novas oportunidades começam a se apresentar, sugerindo que mudanças podem estar a caminho, mesmo para aquelas que sempre acreditaram que o palco seria sua casa.

Coração Acelerado é uma obra de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araujo e produção de Bruna Ferreira. O lançamento está previsto para janeiro de 2026.