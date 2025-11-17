Fabíola Cidral estreia como apresentadora do RedeTV! News

A RedeTV! anunciou a contratação de Fabíola Cidral como a nova apresentadora do telejornal RedeTV! News. A estreia está marcada para a próxima segunda-feira, dia 1º, e marca a primeira vez que a jornalista trabalhará em uma emissora de televisão aberta, após mais de 30 anos de experiência em várias plataformas de mídia.

A escolha de Fabíola ocorre após a saída de Amanda Klein, que se uniu ao SBT News. Com essa mudança, a RedeTV! reafirma seu compromisso com um jornalismo ético, dinâmico e plural. Esses valores foram enfatizados na apresentação da nova titular do programa.

Fabíola Cidral possui uma longa carreira, com 30 anos no jornalismo impresso, 20 no rádio, 4 no meio digital e 1 na TV por assinatura. Sua transição para a televisão aberta é vista como um passo natural em sua trajetória. Em declarações, Fabíola expressou entusiasmo e curiosidade em relação a essa nova fase: “Estou curiosa para aprender e também para levar a minha vivência para a TV.”

A apresentadora também mencionou que pretende trazer elementos de sua experiência no rádio e no meio digital para o programa, especialmente na forma de conduzir entrevistas e de interagir com o público. “Receber um convite para fazer algo novo na minha trajetória é uma alegria. Levarei para a RedeTV! o gingado do rádio e a descontração do digital. Será divertido!” afirmou Fabíola.

O RedeTV! News é exibido logo após o programa Brasil do Povo, apresentado por Datena, tornando esse bloco um importante espaço de informação para a emissora. Atualmente, o telejornal registra uma audiência entre 0,2 e 0,4 ponto na região metropolitana de São Paulo.

Com a chegada de Fabíola, a expectativa dentro da emissora é que o programa consiga reposicionar seu formato, aumentando a audiência e atraindo espectadores que valorizam um jornalismo direto e acessível.