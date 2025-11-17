Agendamento para o Natal da catedral de Curitiba inicia hoje

Agendamento para o Natal na Catedral de Curitiba Começa nesta Segunda-feira

Curitiba – A projeção de imagens com música na Catedral de Curitiba, um dos eventos mais aguardados do Natal na cidade, inicia seu agendamento nesta segunda-feira, 17 de outubro, às 11h. Os interessados poderão acessar o site oficial do evento para escolher entre 24 sessões disponíveis.

O espetáculo, que ocorre dentro da Catedral, começará no dia 29 de novembro e seguirá até 4 de dezembro, com quatro sessões diárias: às 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30. Cada apresentação tem duração média de 35 minutos e promete encantar os visitantes com uma combinação de música, arte visual e uma proposta de espiritualidade.

A atração, chamada "Catedral de Luz Ademicon", faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que contará com mais de 150 atividades na cidade a partir do dia 24 de novembro. O evento na Catedral já ganhou destaque nacional ao vencer o Prêmio Live 2025 na categoria de Ativação para Datas Especiais, uma conquista que atesta sua qualidade artística e inovação.

Como Agendar a Visita

Para reservar ingressos, as pessoas poderão solicitar até quatro entradas por CPF. Importante destacar que não haverá lugares marcados; os assentos serão ocupados pela ordem de chegada. Além disso, os visitantes não poderão selecionar várias sessões de uma vez. Crianças de até dois anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por um responsável e fiquem no colo durante o espetáculo.

A entrada será permitida apenas mediante a apresentação do ingresso, e, em caso de desistência, é solicitado que a reserva seja cancelada no site para liberar as vagas para outros interessados.

Para mais informações e atualizações sobre o evento, é possível acessar o canal do WhatsApp para receber notícias em primeira mão.