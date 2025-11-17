GNT lança programa de entrevistas com Luciano Huck

A partir de 2026, o programa Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck, passará por importantes mudanças. Uma das principais novidades será a criação de um quadro de humor que contará com desafios para a plateia. Além disso, o formato clássico Você Decide retornará, permitindo que o público participe de forma mais ativa nas decisões que afetam a narrativa do programa.

Essas alterações buscam tornar o domingo um espaço de maior interação entre a audiência do estúdio e os telespectadores em casa. Nos bastidores da Globo, a produção do Domingão ganhará um papel ainda mais relevante em 2026, com um aumento no número de edições ao vivo. As transmissões ao vivo serão inicialmente impulsionadas pela Copa do Mundo e, em seguida, pelas eleições, possibilitando diálogos em tempo real com o público.

O novo Você Decide permitirá que os telespectadores intervenham em momentos importantes da trama, aumentando a interatividade do programa. Além disso, o quadro de humor, que envolverá a plateia em desafios, pretende dinamizar a atração e fortalecer a conexão entre os espectadores presentes e aqueles que assistem pela televisão.

Os novos formatos que estarão no programa incluem Quem Quer Ser Um Milionário?, The Wall, Batalha do Lip Sync, Quem Vem Pra Cantar?, Três Minutos Para Brilhar, Raid the Cage e Silence Is Golden. Essas atrações visam oferecer variedade e entretenimento, atendendo a diferentes gostos do público.

A equipe responsável pela criação do programa é formada por nomes como a diretora-geral Clarissa Lopes, o diretor artístico Hélio Vargas, além da produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e da direção de gênero de Mônica Almeida. A ideia é posicionar o Domingão como uma peça-chave dentro da programação da emissora.

Simultaneamente, o canal GNT está considerando um projeto de programa de entrevistas comandado por Luciano Huck. A proposta, segundo informações, é criar um formato que explore o talento do apresentador em conversas especiais.

Nos últimos tempos, Huck teve encontros de destaque, como uma entrevista com William, príncipe de Gales, exibida no Domingão com Huck. Ele também entrevistou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 2024, o que resultou no documentário Não Está Tudo Bem, que foi transmitido pela GloboNews. Essas experiências reforçam a habilidade de Huck em dialogar com figuras importantes e sua presença marcante na televisão brasileira.