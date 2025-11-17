“Coração acelerado” aborda assédio e machismo no sertanejo

A nova novela das sete da Globo, intitulada "Coração Acelerado", tem estreia marcada para 12 de janeiro de 2026. Esta produção busca inovar ao abordar as questões de assédio moral e sexual no setor sertanejo, em um horário tradicionalmente dedicado a histórias mais leves. A trama gira em torno de Agrado Garcia, uma jovem cantora determinada a desafiar o machismo presente na indústria musical.

A narrativa se entrelaça com a trajetória do astro João Raul, interpretado por Filipe Bragança, e a rivalidade com uma influenciadora digital que deseja tomar o seu lugar. Desde o início, "Coração Acelerado" destaca que seus temas vão além do amor e da música. O enredo busca expor a dura realidade enfrentada por muitas mulheres no sertanejo, como propostas indecorosas e a troca de favores nos bastidores. Relatos reais inspiraram as autoras na construção da história, que busca refletir sobre a opressão enfrentada pelas mulheres ao buscarem espaço nesse meio.

A protagonista, Agrado, vive diversas situações imposta pelo empresário de João Raul e pela influenciadora Naiane, que tentam controlar seu destino, limitando suas oportunidades e impondo regras. Esse conflito é central na trama e aborda questões de poder, voz feminina e a luta por reconhecimento no meio artístico, enfatizando que as conquistas devem ser pelo talento e não por imposições externas.

A novela será ambientada em cidades reais no entorno de Goiânia, Goiás, e a produção promete reproduzir o universo sertanejo de maneira fiel. Os figurinos misturam a moda country tradicional com o estilo digital dos dias atuais, e a trilha sonora contará com a participação de compositores e intérpretes reais do gênero.

Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, que têm experiência em novelas musicais, a série combinará uma estética moderna com os elementos clássicos que caracterizam o folhetim: romance, ambição, disputas artísticas e a busca pela identidade. A direção de Carlos Araújo promete ajustar essa mistura entre uma "comédia romântica musical" e uma discussão social, algo raro para o horário.

Em síntese, "Coração Acelerado" chega com a proposta de entreter e emocionar o público, além de provocar reflexões sobre como os palcos podem ser tanto um espaço de celebração quanto uma arena de resistência.

Ficha Técnica