capítulos de 24 a 29 de Novembro de 2025

Resumo dos Capítulos da Novela "Três Graças"

Capítulo 31

Leonardo observa Viviane e Gerluce saindo de uma reunião. Kellen informa Gerluce que Bagdá está falando com Jorginho na igreja. Gerluce deixa claro que Jorginho não deve se aproximar de Joélly. Jorginho afirma a Bagdá que não tem interesse em voltar à Chacrinha. Kellen avisa Jorginho que Gerluce concordou em se encontrar com ele na igreja. Edilberto atropela Claudia de propósito e muda de carro, assustando-se ao notar que o corpo de Claudia não está mais na rua. Ferette pede a Macedo que descubra o que aconteceu com Claudia. Lorena convida Maggye para um encontro de meninas. Ferette informa Arminda que Macedo e Edilberto não conseguiram encontrar Claudia. Arminda recebe uma ligação anônima, afirmando que Claudia teve um acidente e não poderá trabalhar por um tempo.

Capítulo 32

Gerluce recusa a proposta de Arminda para passar a noite com Josefa. José Maria diz a Xênica que os remédios da Fundação que estão sendo discutidos na Chacrinha podem ser falsos. Enquanto isso, Leonardo aguarda a resposta de Viviane sobre seu pedido de namoro, mas começa a se sentir enganado por ela, que acaba o expulsando da farmácia. Joelly se incomoda com a presença constante de Paulinho, e Leonardo se envolve em uma briga, sendo espancado.

Capítulo 33

Macedo e Edilberto informam Ferette sobre uma nova cuidadora que chega de Minas Gerais para ficar com Josefa. Arminda ouve Raul desabafar com Josefa, expressando saudades do pai. Essa lembrança faz com que Arminda recorde como orquestrou a morte de Rogério, seu ex-marido. Leonardo, ao chegar em casa, é questionado por Zenilda sobre a briga no bar, mas prefere não comentar. Gerluce afirma a Jorginho que nunca o perdoará e não permitirá que ele se aproxime de Joélly. Ferette avisa Arminda que a nova cuidadora é parente de Macedo. Joélly escuta Kellen comentando com Lígia sobre a conversa negativa entre sua mãe e seu pai.

Capítulo 34

Joélly decide procurar Gerluce no trabalho. Arminda mente para Gerluce, dizendo que Claudia não virá mais porque foi visitar sua família em Minas. No ônibus dirigido por Gilmar, Joélly passa mal e precisa ser levada ao hospital. Gilmar, ao ligar para Gerluce, a tranquiliza informando que a filha está sendo assistida. Gerluce pede a Gilmar que converse com Joélly e percebe que o motorista está ajudando a filha. Arminda se recusa a adiantar dinheiro para Gerluce ir ao hospital, mas Raul a ajuda. Zenilda expressa sua preocupação com Leonardo a Ferette. Júnior comenta com Misael e Joaquim que Gerluce não fala mais sobre seu plano para ajudar os doentes da Chacrinha. Misael faz um discurso na Chacrinha sobre a falsificação de medicamentos, mas Viviane e outros o interrompem. A médica informa Gerluce que Joélly apenas teve uma queda de pressão, enquanto Gilmar observa mãe e filha saindo juntas do hospital.

Capítulo 35

Ferette avisa a Macedo que iniciará uma investigação sobre José Maria. Samira alerta Xênica sobre Ferette. Lorena tenta apoiar Leonardo, oferecendo ajuda. Juquinha oferece a casa de praia do pai para Paulinho usar. Joélly surpreende Kéllen e o pastor ao perguntar sobre seu pai na igreja. Jorginho percebe que Joélly está grávida e se sente obrigado a esconder sua identidade. Gerluce obtém a chave do quarto das Três Graças. Depois de uma briga, Viviane expulsa Leonardo da farmácia. Jorginho intervém ao ver Bagdá importunando Raul e Joélly. Viviane marca um encontro com Júnior, Misael e Joaquim. Paulinho convida Gerluce para viajar.

Capítulo 36

Paulinho fica desapontado quando Gerluce rejeita seu convite. Samira tenta manter a calma após saber que Juquinha é policial. Joélly lembra de ter visto Jorginho na igreja. Jorginho descobre que Raul é o pai do filho de Joélly. Leonardo se sente pressionado pelos questionamentos de Ferette sobre sua tristeza. Juquinha leva Lorena para casa. O pastor Albérico pede a Jorginho que não tome nenhuma atitude contra Raul. Josefa encoraja Gerluce a aceitar o convite de Paulinho. Gerluce finalmente decide ir à casa de praia com ele, mas hesita antes de confirmar. Macedo informa Ferette que ainda não descobriu o que aconteceu com Claudia. Misael critica Joaquim por se afastar de Lígia. Joélly pergunta a Jorginho se ele é seu pai.

Ficha Técnica

"Três Graças" é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.