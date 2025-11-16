MS em alerta por risco de granizo e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para tempestades em Mato Grosso do Sul, com validade até as 3h da próxima segunda-feira. Esse aviso abrange várias regiões do estado, incluindo cidades como Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Bonito.

A previsão indica chuvas intensas, que podem ultrapassar 60 milímetros por hora, e até 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem chegar a mais de 100 km/h, e há risco de queda de granizo. Esse cenário gera um alto risco de danos, como queda de árvores, alagamentos, interrupções no fornecimento de energia e danos a edificações.

Diante dessa situação, as autoridades recomendam algumas precauções. É aconselhável desligar aparelhos elétricos para evitar acidentes e proteger documentos importantes em sacos plásticos, caso ocorra uma enxurrada. As pessoas devem buscar abrigo em locais seguros e podem entrar em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros em situações de emergência, utilizando os números 199 e 193.

O alerta abrange um grande número de municípios, e a expectativa é de que a instabilidade climática aumente durante o dia, trazendo a possibilidade de temporais em diversos pontos. As recomendações de segurança devem ser seguidas rigorosamente para evitar problemas durante o fenômeno meteorológico.