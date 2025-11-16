Jade Picon e Debora Ozório aparecem em cenas da nova novela da Globo

A Globo começou, no sábado (15), as gravações da nova produção, Tudo Por Uma Segunda Chance. O elenco conta com atores conhecidos, como Debora Ozório, Jade Picon, Daniel Rangel, Ruan Aguiar, Isacque Lopes, Beth Goulart e Vanessa Gerbelli. Durante as filmagens, a emissora divulgou fotos de Debora e Jade.

Na história, Daniel Rangel interpreta Lucas, um jovem empresário que é herdeiro de uma grande fortuna em São Paulo. Ele está prestes a se casar com Paula, sua namorada de infância, vivida por Debora Ozório. No entanto, a relação do casal é ameaçada por Soraia, interpretada por Jade Picon, uma amiga de longa data que tem uma paixão secreta por Lucas. Determinada a conquistar seu coração e parte de sua herança, Soraia contará com a ajuda de Roberto, interpretado por Ruan Aguiar, que é apaixonado por ela.

Paula, por sua vez, terá o suporte de Arthur, vivido por Isacque Lopes, na sua luta para reconquistar seu amor e restaurar sua vida.

Neste novo projeto, a Globo busca inovar na forma de contar histórias, desenvolvendo uma linguagem própria para os microdramas. Esse estilo é voltado para o consumo digital, permitindo uma conexão mais rápida e direta com os diversos públicos.

Antes de Tudo Por Uma Segunda Chance, a emissora deve lançar, em dezembro, outro trabalho focado nas redes sociais, intitulado Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, com Gustavo Mioto no papel principal.

A nova produção será integrada à novela das sete, Dona de Mim. Neste formato, os personagens assistirão e comentarão os episódios da novela, permitindo que o público os acompanhe também nas plataformas digitais. Tudo Por Uma Segunda Chance terá um total de 50 episódios, cada um com duração entre 2 e 3 minutos. O projeto é escrito por Rodrigo Lassance e dirigido por Adriano Melo, prometendo trazer uma nova dinâmica para o público digital.