Previsão do tempo para 17 de novembro em Umuarama

Previsão do Tempo em Umuarama: Chuva Intensa e Alta Umidade

Nesta segunda-feira, dia 17, Umuarama enfrentará um dia com chuva intensa e umidade elevada. As temperaturas estarão amenas, e a visibilidade pode ser maior que a média devido ao clima.

Segundo as previsões, a cidade deve ter uma precipitação acumulada de aproximadamente 31,87 mm ao longo do dia. A umidade média ficará em torno de 92%, o que pode criar uma sensação de abafamento, mesmo com as temperaturas variando entre 18,2°C e 22,8°C. No geral, a movimentação dos ventos será fraca, com velocidade máxima de 19 km/h, sem expectativa de ventos fortes.

A combinação de chuva e alta umidade pode levar a problemas como inundações em áreas vulneráveis. É importante que os moradores fiquem atentos à situação. Além disso, a previsão indica a possibilidade de tempestades e raios, por isso, recomenda-se evitar ficar em locais abertos e proteger equipamentos eletrônicos.

Apesar dos riscos, a chuva pode beneficiar a agricultura local, desde que sejam tomadas as precauções necessárias.

Expectativa para Terça-feira (18)

Para amanhã, terça-feira, a previsão é de um dia ensolarado, com temperatura máxima de 25,3°C e mínima de 16°C. A umidade relativa do ar será em torno de 78%, proporcionando um ambiente mais agradável e propício para atividades ao ar livre. O céu deve ficar claro e a visibilidade será boa.

Mantenha-se informado sobre as condições do tempo em Umuarama e siga as orientações de segurança durante o dia de hoje.