Coritiba empata com Athletic e conquista acesso à primeira divisão

O Coritiba garantiu seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ao empatar em 0 a 0 com o Athletic, em um Couto Pereira lotado, neste sábado (15), em partida válida pela 37ª rodada da Série B. Com esse resultado, o time alviverde somou 65 pontos e conseguiu abrir uma vantagem de 7 pontos em relação ao Criciúma, que, na quarta posição, tem 58 pontos. O Criciúma ainda fará sua partida neste domingo (16), mas não pode mais ultrapassar o Coritiba.

Embora o acesso já esteja assegurado, o Coritiba ainda busca o título da Série B, que poderá ser definido apenas na última rodada, dependendo do resultado da partida entre o Athletico-PR e a Ferroviária, programada para domingo, às 16h30 (horário de Brasília), com transmissão pelo Disney+. Se o Athletico vencer, chegará a 62 pontos, complicando a disputa pelo troféu.

Para o Athletic, o empate em Curitiba foi importante na luta contra o rebaixamento. Com 41 pontos, o clube mineiro ocupa a 15ª posição na tabela, permanecendo fora da zona de rebaixamento. Agora, a equipe precisa torcer contra Botafogo-SP e Ferroviária, que têm 41 e 40 pontos, respectivamente, para garantir mais tranquilidade na competição.