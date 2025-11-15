Desaparecimento de desossador em Campo Grande: como ajudar

Família Busca por Desossador Desaparecido em Campo Grande

Thiago Siqueira Padilha, um desossador de 38 anos, está desaparecido desde o dia 31 de maio em Campo Grande. Esta é a primeira vez que ele não se comunica com a família, o que tem gerado preocupação entre seus parentes.

A irmã de Thiago, Vanderleia Carvalho Padilha, de 40 anos, relatou que a família já tentou localizá-lo em diversas instituições de saúde, incluindo a Santa Casa da cidade, na esperança de que ele estivesse internado. No entanto, todos os esforços até agora foram em vão. Vanderleia também mencionou que procuraram por ele em áreas onde pessoas em situação de rua costumam se reunir, mas sem resultados.

A principal preocupação da família é que, devido à condição de dependência química de Thiago, algo sério possa ter acontecido. Ele costumava entrar em contato frequentemente, muitas vezes solicitando ajuda financeira, o que torna seu desaparecimento ainda mais inexplicável.

“Ele sempre pedia ajuda e nós tentávamos ajudar dentro das nossas possibilidades. Por isso, não há explicação para ele ter desaparecido assim. Não temos notícias dele há meses”, afirmou Vanderleia.

A família continua na busca por informações que possam levar ao paradeiro de Thiago. Qualquer pessoa que tenha notícias sobre ele pode entrar em contato com a mãe, através do telefone (67) 99260-0575.