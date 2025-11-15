Chuva forte e ventos de até 100 km/h devem atingir o Brasil neste domingo

No próximo fim de semana, os dias de domingo (16) e segunda-feira (17) serão marcados por condições climáticas severas em várias regiões do país, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os estados atingidos pelo alerta vermelho incluem Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Esses locais devem enfrentar chuvas intensas, com volumes que podem ultrapassar 60 mm por hora ou até mesmo 100 mm ao longo do dia. Além disso, há previsão de ventos fortes, superiores a 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Essa combinação de fatores climático traz um “grande risco de danos” a edificações, cortes de energia elétrica e destruição de plantações. A nota do Inmet também alerta sobre o risco de quedas de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

O estado de São Paulo também será impactado, embora em menor intensidade, principalmente a partir de segunda-feira. A causa desse fenômeno é uma nova frente fria que está associada à formação de um ciclone extratropical na Argentina, próximo à foz do Rio da Prata. O Inmet informou que essa frente fria chegará ao Rio Grande do Sul na madrugada de domingo e será bastante intensa para a época do ano.

Diante da previsão de tempestade, moradores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina são orientados a manter atenção aos sinais do tempo. É recomendado desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante a tempestade. As pessoas devem também evitar permanecer expostas na rua e buscar abrigo em locais seguros. Em caso de emergência, devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A partir da tarde de domingo, o ciclone deverá se deslocar em direção ao Paraná e Mato Grosso do Sul, e os impactos em São Paulo devem ser sentidos a partir de segunda-feira. Os estados de Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro devem sentir efeitos reduzidos no final do ciclo, na noite de segunda-feira.