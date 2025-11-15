Notícias

Mulher é ferida com pauladas na cabeça em Telêmaco Borba

Autor Diogo Sobral
Mulher fica ferida após ser atingida por pauladas na cabeça em Telêmaco Borba

Na manhã deste sábado, 15, uma mulher foi agredida com pauladas na Rua dos Farrapos, em Telêmaco Borba, resultando em ferimentos graves. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência.

De acordo com as informações disponíveis, a vítima sofreu golpes na cabeça e também apresentou lesões na mão direita. A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros socorros, utilizando tábua rígida para imobilização e aplicando um curativo na cabeça da mulher. Após o atendimento inicial, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma avaliação médica mais detalhada.

A resposta das autoridades foi ágil. A Polícia Militar conseguiu localizar o suspeito da agressão em pouco tempo após o incidente. Ele foi levado para a UPA, onde passou por exame de lesão corporal. Em seguida, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para dar continuidade aos procedimentos legais necessários.

Importante notar que a rua onde ocorreram as agressões tem um histórico de diversas ocorrências policiais, incluindo violência e tráfico de drogas. Essa situação levanta preocupações sobre a segurança na região e a necessidade de um olhar atento das autoridades locais.

As circunstâncias exatas do ataque ainda estão sob investigação. A comunidade aguarda mais informações sobre o andamento do caso e as medidas que poderão ser tomadas para evitar novos episódios de violência no local.

