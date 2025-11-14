Viviane Araújo celebra papel importante em ‘Três Graças’

Viviane Araújo começará a gravar sua nova personagem na novela “Três Graças” em dezembro. Ela interpretará Consuelo, uma antiga paixão do personagem Misael, que é interpretado pelo cantor Belo. A escolha de Viviane para o papel foi discutida pela direção da novela com atenção. Antes de fazer o convite formal, a Globo consultou Belo para saber se ele se sentiria confortável em atuar ao lado de sua ex-namorada, com quem teve uma separação conturbada nos anos 2000. Somente após obter a permissão do cantor, o convite foi oficialmente feito. A entrada de Viviane na trama, prevista para o capítulo 90, acontece em um momento crucial da história e marca sua terceira parceria com o autor Aguinaldo Silva.

A confirmação de Viviane para o elenco causou grande agitação nos bastidores da novela. A atriz, que já estava ciente do projeto desde o começo, expressou surpresa em receber o convite. “Minha ficha ainda não caiu, porque é uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa”, afirmou.

Viviane também comentou que não esperava ser chamada para a novela já em andamento. “Sou amiga e fã do Aguinaldo e estava acompanhando a construção de ‘Três Graças’, mas não imaginava que o convite chegaria com a novela em andamento”, disse a atriz, visivelmente entusiasmada com essa nova oportunidade.

Na trama, a personagem Consuelo terá um papel central na vida de Misael, que está lidando com a dor da perda de sua esposa, vítima de remédios falsificados distribuídos pela Fundação Ferette. Abalado pela tragédia, Misael se une a Gerluce em um plano de vingança contra Santiago Ferette. A chegada de Consuelo deve reavivar conflitos emocionais e pessoais do protagonista.

Em paralelo, a Globo está monitorando um grupo de discussão iniciado em São Paulo para avaliar possíveis ajustes no desenvolvimento da história. Desde sua estreia em 20 de outubro, “Três Graças” tem se mantido com uma média de 22,1 pontos na Grande São Paulo, de acordo com a Kantar Ibope Media. Esse índice é similar ao da novela “Dona de Mim”, mas ainda considerado abaixo do ideal para o horário nobre.

“Três Graças” foi criada por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística é de Luiz Henrique Rios, e a produção conta com Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A novela está programada para continuar no ar até maio de 2026, quando será substituída pela nova produção “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco.