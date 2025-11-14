Ecoturismo imperdível na primavera: descubra o paraíso

Bonito: a Capital do Ecoturismo na Primavera

A primavera trouxe um espetáculo de cores e vida para Bonito, no Mato Grosso do Sul, conhecido como a Capital do Ecoturismo. Neste período, a região se transforma em um destino irresistível, com águas cristalinas e uma rica vegetação que encantam os visitantes.

Durante a primavera, os passeios subaquáticos e as trilhas pela mata permitem que os turistas se deparem com a beleza natural do local. A flora colorida e a fauna diversificada fazem com que cada visita se torne uma experiência única, cheia de memórias inesquecíveis. Este santuário ecológico é uma excelente opção para quem busca um contato mais próximo com a natureza.

Um destaque na região é o Hotel Pousada Águas de Bonito. O estabelecimento proporciona uma experiência completa aos hóspedes, permitindo que acordem ao som dos pássaros e desfrutem de jardins floridos. As acomodações são amplas, arejadas e decoradas com charme.

O hotel oferece diversas comodidades, como uma agência de passeios para facilitar a organização das atividades, estacionamento privado, Wi-Fi gratuito e um café da manhã variado e fresco todos os dias. Além disso, um atrativo importante é que até duas crianças de até 11 anos podem se hospedar gratuitamente, desde que acompanhadas por dois adultos pagantes no mesmo quarto.

Para quem procura conforto, natureza e uma atmosfera memorável, Bonito é o lugar ideal. Para garantir uma reserva, basta entrar em contato com a equipe do hotel, que está disponível pelo WhatsApp.

Bonito é o destino perfeito para viver dias encantadores em meio à natureza exuberante. Acompanhe as novidades do hotel e planeje sua visita para aproveitar ao máximo a beleza da primavera nesta região única.