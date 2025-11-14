Record considera Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques para ‘Casa do Patrão’

A Record está se preparando para o lançamento do reality show “Casa do Patrão”, que deve estrear entre abril e julho de 2026. O programa, idealizado por Boninho, está gerando bastante expectativa nos bastidores da emissora, especialmente porque ainda não foi definido quem será o apresentador.

Três nomes estão sendo considerados como favoritos para a apresentação: Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques. Rafa e Andreoli ganharam destaque após o sucesso da última temporada de “Power Couple Brasil”, que foi bem recebida pela direção da emissora. Quanto a André Marques, ele retorna à Record após três anos fora da TV aberta. Atualmente, ele apresenta o programa “Angélica ao Vivo” no GNT, o que poderia facilitar sua transição para “Casa do Patrão”.

A estreia do programa está marcada para ocorrer no mesmo espaço onde antes era exibido “Power Couple”. Este projeto é tratado internamente como uma das grandes apostas de entretenimento da emissora para o ano que vem. A Record já começou a se comunicar com anunciantes, mesmo antes de fazer uma apresentação formal de seu plano comercial. Além disso, é confirmada a construção de três casas novas especificamente para o programa, que provavelmente será realizado no mesmo complexo utilizado por “A Fazenda”, sem aproveitamento das instalações anteriores.

Em um evento recente, Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma da Record, destacou a importância do projeto, mencionando que Boninho, conhecido por produções como “Big Brother” e “The Voice”, agora está assumindo a produção completa de “Casa do Patrão”.

Embora detalhes sobre a dinâmica do programa ainda não tenham sido divulgados, a atração deve seguir um formato tradicional de reality, com confinamento, provas, festas e prêmios em dinheiro. A proposta é criar uma estrutura com hierarquia interna, muito comum em outros reality shows.

A expectativa da emissora é que “Casa do Patrão” combine uma experiência intensa de competições com engajamento digital forte, a fim de consolidar ainda mais a presença da Record no setor de entretenimento multiplataforma. Considerando todos esses aspectos, o programa já é visto como uma das maiores estreias da televisão brasileira para 2026.