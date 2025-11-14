Maiara e Maraisa realizam show natalino com convidados

Na última quinta-feira, 13 de novembro, as irmãs Maiara & Maraisa gravaram o especial “Natal In Concert” nos estúdios do SBT, trazendo um clima festivo e emocionante para o público. A apresentação contou com a participação especial de Pedro Mariano e da dupla Fred & Fabrício, que se juntaram à famosa dupla sertaneja para criar uma atmosfera mágica de Natal.

O cenário preparado pela emissora foi impressionante, com luzes, decorações elaboradas e figurinos sofisticados que transformaram o local em um grande espetáculo de fim de ano. Além de fãs e familiares, o evento reuniu também artistas da casa e embaixadores da emissora, que vibraram a cada apresentação.

Durante o show, Pedro Mariano encantou a plateia ao dividir o palco com Maiara & Maraisa, apresentando uma performance marcante. Fred & Fabrício, por sua vez, trouxeram uma sintonia especial que complementou a proposta da noite, tornando o evento ainda mais memorável.

Além do “Natal In Concert”, o SBT também produziu outro especial. O cantor Zezé Di Camargo gravou “Natal É Amor”, contando com as participações de Alexandre Pires e Paula Fernandes. Novamente, o público presente incluiu artistas e familiares, promovendo um clima de união e celebração.

Em paralelo, a emissora anunciou a renovação da parceria com a Igreja Batista da Lagoinha para a transmissão do evento “Vira Brasil 2026”. Em 2024, o evento atraiu mais de 11 milhões de telespectadores, segundo dados divulgados. A CEO do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, destacou que o formato do programa reforça valores como fé, esperança e família.

O pastor e cantor André Valadão explicou que a edição de 2025 promete ser ainda maior, com eventos programados em São Paulo, Belo Horizonte e Orlando, atraindo mais de 100 mil participantes e alcançando milhões de lares com a transmissão.

Com essas iniciativas, o SBT fortalece sua programação natalina, apresentando atrações que visam entreter e conectar a família, além de ampliar sua presença no cenário musical e de entretenimento.