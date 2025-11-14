Resultado da Loteria Federal 6018: confira os números de hoje

A Loteria Federal realiza nesta sexta-feira, dia 14, o sorteio do concurso 6018. O vencedor do primeiro bilhete levará para casa um prêmio de R$ 500 mil. A cerimônia de sorteio será transmitida ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Na mesma data, a Caixa também fará o sorteio da Mega-Sena, com um prêmio estimado de R$ 100 milhões.
Resultado do Concurso Anterior
Os números do concurso 6017 da Loteria Federal, realizado em 12 de novembro de 2025, foram:
- 1° prêmio: 86.412
- 2° prêmio: 68.563
- 3° prêmio: 74.190
- 4° prêmio: 05.574
- 5° prêmio: 15.039
O concurso 6016, realizado em 8 de novembro de 2025, apresentou os seguintes números:
- 1° prêmio: 11.462
- 2° prêmio: 23.012
- 3° prêmio: 60.597
- 4° prêmio: 59.723
- 5° prêmio: 62.234
Como Funciona a Loteria Federal
A Loteria Federal é um dos jogos de apostas mais tradicionais do país. Os jogadores compram bilhetes numerados, que são divididos em dez frações. É possível comprar apenas uma fração ou o bilhete completo. O valor do prêmio varia conforme o número de frações adquiridas. Os sorteios ocorrem sempre às quartas-feiras e aos sábados.
Além do prêmio principal, a Loteria Federal oferece premiações secundárias, como aproximações, centenas e dezenas. Isso significa que mesmo que o jogador não acerte o número principal, ainda há chances de ganhar prêmios.
Probabilidades
A Loteria Federal possui uma probabilidade de 1 em 100 mil para ganhar o prêmio máximo, o que é considerado mais acessível em comparação a outras loterias. Por exemplo, a Mega-Sena tem uma chance de 1 em 50 milhões para o sorteio da sena.
Dicas para Apostar
Para aqueles que desejam participar da Loteria Federal, algumas orientações são importantes:
- Compre bilhetes em lotéricas autorizadas ou no site oficial da Caixa.
- Guarde o bilhete em um local seguro, pois ele é a única prova para o recebimento do prêmio.
- Verifique os resultados nos canais oficiais da Caixa.
- Considere apostar em datas especiais, como a Milionária de Natal, que oferece prêmios maiores.
Curiosidades
A Loteria Federal é a mais antiga em atividade no país, criada em 1962. Seus sorteios são realizados com globos numerados e transmitidos ao público, garantindo transparência. Além disso, parte do que é arrecadado é destinado a projetos sociais em áreas como saúde, esportes e segurança pública.
Fique atento para conferir o resultado do sorteio e boa sorte!