Resultado da Loteria Federal 6018: confira os números de hoje

A Loteria Federal realiza nesta sexta-feira, dia 14, o sorteio do concurso 6018. O vencedor do primeiro bilhete levará para casa um prêmio de R$ 500 mil. A cerimônia de sorteio será transmitida ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Na mesma data, a Caixa também fará o sorteio da Mega-Sena, com um prêmio estimado de R$ 100 milhões.

Resultado do Concurso Anterior

Os números do concurso 6017 da Loteria Federal, realizado em 12 de novembro de 2025, foram:

1° prêmio : 86.412

: 86.412 2° prêmio : 68.563

: 68.563 3° prêmio : 74.190

: 74.190 4° prêmio : 05.574

: 05.574 5° prêmio: 15.039

O concurso 6016, realizado em 8 de novembro de 2025, apresentou os seguintes números:

1° prêmio : 11.462

: 11.462 2° prêmio : 23.012

: 23.012 3° prêmio : 60.597

: 60.597 4° prêmio : 59.723

: 59.723 5° prêmio: 62.234

Como Funciona a Loteria Federal

A Loteria Federal é um dos jogos de apostas mais tradicionais do país. Os jogadores compram bilhetes numerados, que são divididos em dez frações. É possível comprar apenas uma fração ou o bilhete completo. O valor do prêmio varia conforme o número de frações adquiridas. Os sorteios ocorrem sempre às quartas-feiras e aos sábados.

Além do prêmio principal, a Loteria Federal oferece premiações secundárias, como aproximações, centenas e dezenas. Isso significa que mesmo que o jogador não acerte o número principal, ainda há chances de ganhar prêmios.

Probabilidades

A Loteria Federal possui uma probabilidade de 1 em 100 mil para ganhar o prêmio máximo, o que é considerado mais acessível em comparação a outras loterias. Por exemplo, a Mega-Sena tem uma chance de 1 em 50 milhões para o sorteio da sena.

Dicas para Apostar

Para aqueles que desejam participar da Loteria Federal, algumas orientações são importantes:

Compre bilhetes em lotéricas autorizadas ou no site oficial da Caixa.

Guarde o bilhete em um local seguro, pois ele é a única prova para o recebimento do prêmio.

Verifique os resultados nos canais oficiais da Caixa.

Considere apostar em datas especiais, como a Milionária de Natal, que oferece prêmios maiores.

Curiosidades

A Loteria Federal é a mais antiga em atividade no país, criada em 1962. Seus sorteios são realizados com globos numerados e transmitidos ao público, garantindo transparência. Além disso, parte do que é arrecadado é destinado a projetos sociais em áreas como saúde, esportes e segurança pública.

Fique atento para conferir o resultado do sorteio e boa sorte!