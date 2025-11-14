Ação de conscientização sobre câncer de próstata no parque Vila Velha

O mês de novembro é conhecido por ações que promovem a conscientização sobre a saúde do homem, com ênfase na prevenção do câncer de próstata. Em Ponta Grossa, a clínica Medvitae está realizando diversas atividades como parte da campanha Novembro Azul. Um evento significativo ocorreu no Parque Vila Velha no início do mês, reunindo profissionais de saúde, colaboradores e visitantes em um dia dedicado a disseminar informações sobre saúde masculina.

O objetivo principal do evento foi conectar a comunidade ao tema do câncer de próstata, trazendo orientações sobre prevenção, diagnóstico e a importância de consultas médicas regulares. Durante a atividade, foram distribuídos materiais educativos e foram realizadas conversas informativas sobre cuidados essenciais para manter a saúde em dia.

O biomédico Kleverson Alberto, um dos especialistas da Medvitae, ressaltou a importância de iniciativas que abordem esses temas. Segundo ele, a campanha Novembro Azul possui um papel fundamental em desmistificar o câncer de próstata e estimular o diálogo sobre o assunto. “A conscientização é crucial para encorajar os homens a buscarem acompanhamento médico regular, que é vital para o diagnóstico precoce e para salvar vidas”, afirmou Kleverson.

Os dados a respeito do câncer de próstata no Brasil reforçam a necessidade de mais conscientização. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) indica que esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens no país, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Para o período de 2023 a 2025, aproximadamente 71,7 mil novos casos devem ser diagnosticados anualmente. A taxa de incidência é de 67,86 casos a cada 100 mil homens, e a cada ano, mais de 16 mil homens perecem devido a essa doença. O câncer de próstata é mais frequente entre homens acima de 65 anos, representando aproximadamente 75% dos casos.

Apesar da gravidade da situação, muitos homens ainda hesitam em procurar atendimento médico, o que leva a diagnósticos tardios e tratamentos mais complicados. Durante o evento no Parque Vila Velha, os visitantes puderam tirar dúvidas com profissionais e entender a importância de exames de rotina, como o PSA e o toque retal, que são cruciais para a detecção precoce da doença.

Ao longo do mês de novembro, outras ações de conscientização estão planejadas pela Medvitae, com o intuito de ampliar o acesso à informação e promover a saúde masculina de forma integral. Aqueles que desejam participar das próximas atividades podem acompanhar as atualizações nas redes sociais da Medvitae ou entrar em contato pelo telefone (42) 9950-4629.