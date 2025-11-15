Prazo para renegociação de dívidas do Fies termina em dezembro

Os estudantes que contraíram dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) a partir de 2018 têm até o dia 31 de dezembro deste ano para renegociar suas pendências. Essa oportunidade é especialmente destinada àqueles que estão com pagamentos atrasados e pode beneficiar aproximadamente 160 mil consolidadores, com um total de R$ 1,8 bilhão em débitos.

O processo de renegociação é simples e pode ser feito online, acessando o site ou o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Para iniciar, o estudante deve informar seu CPF e senha. A renegociação permite que o saldo devedor seja parcelado em até 180 vezes, com desconto de 100% sobre juros e multas. A parcela mínima estipulada para o novo acordo é de R$ 200 mensais, salvo em casos em que o total é inferior.

É importante destacar que essa medida abrange somente os contratos que estão na fase de amortização, ou seja, aqueles cujos estudantes já completaram o curso e iniciaram o pagamento do financiamento. Além disso, apenas as pendências que estão atrasadas há mais de 90 dias, contadas a partir de 31 de julho de 2025, poderão ser incluídas na renegociação.

Após a aceitação do acordo, um termo aditivo será gerado, formalizando a nova obrigação de pagamento com o valor e o prazo atualizados. No entanto, caso o estudante não cumpra com o pagamento das parcelas acordadas, seu nome e o dos fiadores poderão ser incluídos em cadastros de restrição ao crédito, o que pode dificultar futuros financiamentos e aquisições.

Vale lembrar que a renegociação não inclui valores de coparticipação com instituições de ensino, seguros ou tarifas bancárias. Assim, os estudantes estão sendo incentivados a utilizar essa oportunidade para regularizar sua situação financeira e evitar complicações futuras.