Globo lança ‘Próxima Página’, série sobre ética e ambição literária

A Globo está trabalhando na produção da novela “Próxima Página”, que será exibida no horário das 19h a partir de 2026. A trama trará uma combinação de drama familiar, disputas criativas e romances complicados, tudo isso ambientado no exigente mundo do mercado editorial.

A protagonista da história é Íris, uma jovem apaixonada pela literatura que sonha em publicar seu primeiro livro. No entanto, sua vida muda drasticamente quando ela descobre que foi plagiada por um escritor famoso. Além disso, Íris tem que lidar com conflitos pessoais que estão ligados à sua origem familiar.

A narrativa começa com a mudança de Íris para São Paulo após a morte de sua mãe. Em busca de uma oportunidade para realizar seu sonho literário, ela se inscreve em um concurso promovido por uma importante editora. Durante esse processo, ela acaba conhecendo Osvaldo, seu pai biológico, um fato que ambos desconhecem. O ambiente ao redor de Íris se torna competitivo e até hostil, especialmente por causa de Tamara, uma agente literária influente e esposa de Osvaldo, que vê Íris como uma ameaça ao seu status.

Enquanto enfrenta esses desafios, Íris também vive um relacionamento com Cássio Lamira, um renomado escritor que está passando por uma crise criativa após a morte de sua esposa. O romance entre os dois sofre uma grande reviravolta quando Íris descobre que Cássio publicou o livro que ela escreveu para o concurso, como se fosse seu. Essa revelação cria um dos principais conflitos da novela.

Além de Cássio, outros dois personagens importantes entram na vida de Íris: João, seu amigo de infância e primeiro amor, e Hugo, um homem sedutor que também faz parte do triângulo amoroso principal.

A novela contará com 179 capítulos e faz parte de uma nova fase das produções das 19h, que tem focado em histórias urbanas, emocionais e que abordam importantes temas sociais, como ética no trabalho, carreira artística e empoderamento feminino. A obra é escrita por Juan Jullian e Luciana Pessanha, com contribuições de outros roteiristas. A direção artística será de André Câmara.