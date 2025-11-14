Reinaldo Gottino e Carolina Ferraz no ‘Acerte ou Caia!’ domingo

Neste domingo, 16 de novembro, o programa “Acerte ou Caia!” retorna à Record com uma nova edição cheia de desafios. O game show começa às 15h45 e, nesta rodada, conta com a participação de 11 celebridades, que terão que responder perguntas de conhecimento geral. Aqueles que falharem enfrentarão o temido buraco que os elimina do jogo. A atração oferece prêmios que podem chegar a R$ 300 mil.

Entre os participantes desta semana estão nomes conhecidos do público, como Reinaldo Gottino, apresentador do “Cidade Alerta”, e Carolina Ferraz, do “Domingo Espetacular”. Eles se juntam a uma diversidade de influenciadores, atletas e atores dispostos a competir e evitar a eliminação.

Os participantes incluem Michael Calasans, Eliéser Ambrósio, que ficou famoso por sua participação no Big Brother Brasil, e outros como Alexandre Slaviero, Marcos Óliver, Juju Franco e Phellipe Haagensen. Completando a lista, estão Halessia, DJ e empresária; a treinadora física e youtuber Carol Borba; e Raquel Freestyler, recordista mundial de embaixadinhas.

O programa é produzido pela Boxfish, sob a direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto. “Acerte ou Caia!” é transmitido aos domingos e todos os episódios estão disponíveis para assistir na plataforma de streaming da Record, chamada RecordPlus.