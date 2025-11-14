Previsão do tempo em Umuarama para sábado, 15 de novembro

Neste sábado, dia 15, a cidade de Umuarama vivenciará condições climáticas desafiadoras, com previsão de chuvas fortes e elevados níveis de umidade. De acordo com as informações meteorológicas, a temperatura deve variar pouco, com máxima de 19,6°C e mínima de aproximadamente 19,3°C. A umidade relativa do ar chegará a impressionantes 97%, resultando em uma sensação de ambiente bastante úmido e desconfortável.

A visibilidade na cidade ficará comprometida, com uma média de cerca de 5,9 km, devido à presença densa de nuvens e à chuva constante. É aconselhável que a população se prepare para essas condições adversas, especialmente ao sair de casa, uma vez que a chuva intensa pode ocasionar dificuldades no trânsito e alagamentos em áreas vulneráveis.

A previsão indica um acumulado de aproximadamente 34,36 mm de chuva. Embora os ventos sejam leves, com velocidade máxima de 14,4 km/h, a persistência das chuvas continua a ser um fator de risco, exigindo atenção redobrada.

Em termos de fenômenos astronômicos, o sol nascerá às 5h40 e se pôr às 18h56, permitindo alguns momentos de luminosidade em meio às chuvas. A lua estará em fase minguante e com 23% de iluminação, o que não deve interferir significativamente nas temperaturas noturnas. Esses detalhes, embora sutis, ajudam a compreender a dinâmica climática da região.

Para domingo, dia 16, a previsão aponta para uma melhora nas condições climáticas, com chuvas moderadas e uma elevação nas temperaturas. A máxima deve chegar a 28,2°C e a mínima ficará em 18,1°C, permitindo uma maior variação térmica ao longo do dia. A umidade relativa do ar diminuirá para 86%, e a visibilidade deve melhorar, alcançando cerca de 8,7 km. Apesar disso, ainda há chance de pancadas de chuva, requerendo atenção para aqueles que planejam atividades ao ar livre.

Este fim de semana em Umuarama traz um cenário de transição, com o retorno de temperaturas mais quentes e a expectativa de dias menos chuvosos, mas sempre com a necessidade de atenção às precipitações.