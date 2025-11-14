Ex-acolhido do esquadrão da vida publica livro sobre dependência química

Na última terça-feira, 11 de outubro, Marcelo de França Machado, ex-acolhido da Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida, lançou o livro intitulado “Drogas? Deus me livre!”. O evento ocorreu nas instalações do Esquadrão da Vida e atraiu familiares, amigos, autoridades e representantes da instituição que desempenhou um papel importante na recuperação de Marcelo.

Marcelo enfrentou a dependência química por 29 anos. Em 2011, decidiu por um novo rumo em sua vida e iniciou seu tratamento na Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida. Durante o período de recuperação, ele superou desafios significativos, inclusive conseguiu passar no vestibular para o curso de Educação Física na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Essa nova fase o motivou a buscar um entendimento mais profundo sobre a dependência e os caminhos da recuperação. Atualmente, Marcelo é mestre em Saúde Integral e Qualidade de Vida Interdisciplinar e possui um MBA em Gestão em Saúde, com a missão de ajudar outras pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso de drogas.

No livro “Drogas? Deus me livre!”, Marcelo compartilha sua experiência pessoal, associada a fundamentos científicos, em uma narrativa acessível. A obra aborda temas como corpo, mente e espiritualidade, destacando que a recuperação é um processo abrangente que vai além da simples abstinência.

Durante o lançamento, Marcelo ressaltou a importância de sua história. “Eu escrevi esse livro porque acredito que minha vivência pode ajudar quem ainda está preso ao sofrimento da dependência. Sou prova de que é possível recomeçar e que o conhecimento e a fé caminham juntos na recuperação”, afirmou.

O livro está disponível por R$ 25,00 e pode ser adquirido através do telefone (42) 99146-9873.