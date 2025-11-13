Liniker conquista três prêmios Grammy Latino em 2025

A cantora Liniker foi destaque na 26ª edição do Grammy Latino 2025, realizada em Las Vegas, ao conquistar três prêmios. Além de Liniker, outros artistas brasileiros, como Luedji Luna e Baianasystem, também foram reconhecidos durante a cerimônia que ocorreu na última quinta-feira (13).

Liniker recebeu o prêmio de melhor intérprete urbana em língua portuguesa. Seu álbum, intitulado Caju, foi premiado como melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa, e sua canção "Veludo Marrom" conquistou o título de melhor canção em língua portuguesa.

Em seu discurso emocionado, Liniker destacou a importância do prêmios para mulheres trans no Brasil. “Ser uma compositora, ser uma travesti compositora no Brasil que mata a gente é difícil demais”, afirmou. Ela dedicou a premiação à sua trajetória e à representatividade de corpos trans na arte, expressando seu desejo de que cada vez mais as histórias dessa comunidade possam ser contadas e celebradas.

Além dos prêmios conquistados por Liniker, a noite também foi marcada por outras vitórias importantes. O prêmio de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa foi para Dominguinho, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê. O Sorriso Maroto venceu na categoria de melhor álbum de samba/pagode, enquanto Luedji Luna foi premiada com o melhor álbum de música popular brasileira com seu trabalho Um Mar Pra Cada Um. O Baianasystem também se destacou, recebendo o prêmio de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa com O Mundo Dá Voltas.

Outros prêmios incluíram:

Melhor álbum de música sertaneja: José & Durval, de Chitãozinho & Xororó

Melhor videoclipe versão longa: Papota, de Ca7riel & Paco Amoroso

Melhor videoclipe versão curta: Tetas, de Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)

Melhor álbum de rock: Novela, de Fito Paez (vencedor)

Melhor álbum pop/rock: Ya Es Mañana, de Morat

Melhor álbum de merengue/bachata: Novato apostador, de Eddy Herrera

Melhor canção tropical: Si antes te hubiera conocido, de Karol G (vencedor)

Melhor álbum tropical contemporâneo: Puñito de Yocahú, de Vicente García

Melhor música para mídia visual: Cien Años De Soledad, trilha sonora da série da Netflix, composta por Camilo Sanabria.

Até o fechamento desta edição, os prêmios para álbum do ano, canção do ano, gravação do ano e melhor artista revelação ainda não haviam sido anunciados.