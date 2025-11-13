Band estreia ‘MasterChef Celebridades’ com 12 famosos na cozinha

A Band estreia na próxima terça-feira, dia 18, às 22h20, a primeira temporada do programa MasterChef Celebridades. Nesta nova edição, 12 personalidades conhecidas irão deixar um pouco de lado suas carreiras de destaque para participar da maior competição de culinária do Brasil, que será exibida simultaneamente na HBO Max e no Discovery Home & Health.

Dividida em dez episódios, esta temporada é a primeira a reunir celebridades, depois de versões anteriores com amadores, profissionais, crianças e cozinheiros seniores. Agora, artistas famosos terão a chance de mostrar suas habilidades na cozinha sob pressão, em um ambiente totalmente desafiador.

No elenco, estão figuras como a apresentadora Márcia Goldschmidt, a jornalista Rachel Sheherazade, e os cantores Dodô (do Pixote), Gilmelândia e Valesca Popozuda. Também participam os atores Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin e Luciano Szafir, os cantores sertanejos Hugo Alves e Tiago Piquilo, a ex-atleta olímpica Maurren Maggi e o influenciador John Drops. Todos eles estão dispostos a enfrentar críticas e imprevistos característicos do mundo da gastronomia.

A diretora-geral do programa, Marisa Mestiço, comenta que esta temporada deixará o público ver um lado diferente dos famosos. Ela destaca que, para participar, os concorrentes precisaram estudar, aperfeiçoar técnicas culinárias e se dedicaram plenamente ao desafio. "Eles se mostram autênticos, revelando que podem ser um MasterChef. Foi emocionante observar o progresso de cada um ao longo das etapas", afirma.

Os pratos serão avaliados por um trio de jurados composto por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que prometem tratar todos os concorrentes de maneira igual, focando apenas na qualidade da comida. Provas como o Leilão MasterChef, a batalha do Muro e as Caixas Misteriosas retornarão com um toque extra de rivalidade entre os participantes.

Fogaça salienta a importância da seriedade na competição, afirmando que o foco deve estar sempre na comida. Helena acrescenta que não haverá favoritismo, ressaltando que a técnica, o tempero e o uso correto de utensílios são essenciais. Jacquin lembra que as performances na competição acontecem ao vivo, sem chance de retoques, permitindo que o público conheça a verdadeira essência dos participantes.

Os prêmios para o vencedor incluem um troféu simbólico, R$ 300 mil em dinheiro, um vale de R$ 30 mil da Havan e um curso completo na Le Cordon Bleu. O segundo colocado ganhara especialização em pâtisserie.

O formato MasterChef foi criado por Franc Roddam e é representado mundialmente pela Banijay. A produção é da Endemol Shine Brasil para a Band, que também oferece a programação no site da emissora e no aplicativo Bandplay. As reprises do programa ocorrerão aos domingos, às 16h. Além disso, o programa será exibido nas plataformas HBO Max e Discovery Home & Health a partir do dia 21, e o público poderá acompanhar novidades no canal oficial no YouTube.