Postos de saúde alagados em 12 de novembro

Enxurradas Alagam Postos de Saúde em Campo Grande

Na quinta-feira, 12 de outubro, a cidade de Campo Grande enfrentou uma forte tempestade que resultou em alagamentos em duas unidades de saúde. As USFs (Unidades de Saúde da Família) Dr. Willian Macksoud, localizada no bairro Estrela do Sul, e a USF Parque do Sol registraram sérios problemas devido à intensa chuva, que acumulou cerca de 24 milímetros, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na unidade do Parque do Sol, a água invadiu a farmácia, entrando pelo sistema de ar-condicionado e pelas luminárias, causando alagamento na recepção. Para tentar conter o vazamento, foram colocados baldes, mas esses rapidamente transbordaram com o volume de água.

No Estrela do Sul, a situação foi similar. Pacientes e funcionários ficaram retidos na recepção do posto de saúde, pois a Rua Hamlet estava completamente tomada pela enxurrada, impossibilitando a saída. Uma paciente, Eliane Alves, relatou que buscou atendimento devido à pressão alta e, após ser atendida, se deparou com a unidade alagada ao tentar sair.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), os atendimentos nas duas unidades foram temporariamente suspensos para permitir que as equipes realizassem os reparos necessários. Durante esse período, os pacientes que se dirigem a essas unidades estão sendo acolhidos e recebendo orientações.

Além das unidades de saúde, a chuva provocou alagamentos em várias áreas da cidade, incluindo a Avenida Rachid Neder, Ernesto Geisel e Campestre, complicando ainda mais a situação para motoristas e pedestres.

As autoridades estão monitorando a situação e trabalham para minimizar os impactos das chuvas nas áreas mais afetadas.