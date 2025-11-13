Infância dos protagonistas e seu impacto no sertanejo

A nova novela das sete da televisão brasileira, intitulada Coração Acelerado, promete mesclar histórias de amor e carreira no universo do sertanejo. A trama começa com a infância dos protagonistas, cujas vidas se cruzam em um concurso de talentos realizado em 2006, numa rádio no interior de Goiás. Mesmo crianças, Agrado, João Raul e Naiane não imaginavam o impacto que esse encontro teria em seus futuros.

A primeira reviravolta da história acontece no Concurso Calouros Mirins, promovido pela fictícia Rádio Estrela do Cerrado, na cidade de Bom Retorno (GO). Agrado, que é interpretada na infância por Rafa Justus, viaja com a madrinha, Zuzu, para participar do concurso. Ela se apresenta sob o nome artístico de Diana, acreditando que é mais atraente. Durante sua apresentação, conhece João Raul, interpretado pelo jovem Rafael Rara. Os dois se juntam em uma parceria improvisada para defender uma composição própria. Entretanto, um imprevisto força Agrado a desistir do concurso, mas não antes de deixar com João Raul uma medalhinha de Santa Cecília, que se tornará uma lembrança significativa para ele.

Enquanto isso, Naiane, interpretada por Carolina Ferreira e já famosa como “Princesinha Country”, assiste ao concurso e fica encantada com João Raul. Este momento marca o início da conexão dramática da novela, onde os caminhos de Agrado, João Raul e Naiane vão se entrelaçar novamente na vida adulta.

A história avança e mostra Agrado, agora vivida por Isadora Cruz, crescendo com a Caravana da Zu, apresentando-se em feiras e shows itinerantes ao lado de sua mãe, Janete. A jovem sonha em conquistar seu espaço no mundo da música, inspirada por grandes cantoras sertanejas como Marília Mendonça e Simone & Simaria. Determinada e resiliente, ela enfrenta desafios, sempre em busca de reconhecimento.

João Raul, agora interpretado por Filipe Bragança, alcança o sucesso precoce e se torna o “Mozão do Brasil”. Contudo, sua fama vem acompanhada de desafios, pois ele se sente preso a um contrato rígido com seu empresário, Ronei Soares, que controla sua carreira musical. Insatisfeito, João busca novos caminhos, mas enfrenta barreiras impostas pelo showbusiness.

Naiane Sampaio, agora interpretada por Isabelle Drummond, retorna à trama como uma influenciadora digital que transforma seu estilo de vida luxuoso em conteúdo viral. Desde a infância, ela tem um crush em João Raul e quando uma coreografia criada por ela para uma de suas músicas se torna um sucesso, os dois começam a ser promovidos como o “casal do momento”, aumentando sua presença nas redes sociais.

No entanto, essa superexposição cria um desconforto em João Raul, que, apesar de estar se envolvendo com Naiane, não consegue esquecer a conexão do passado com Agrado. Em busca de respostas sobre seu passado, ele provoca um alvoroço nas redes sociais ao perguntar: “Onde está a garota do meu passado?”, desencadeando uma crise em seu relacionamento com Naiane e preparando o terreno para um reencontro inesperado com Agrado.

Coração Acelerado é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e promete estrear em janeiro de 2026, sob a direção artística de Carlos Araujo. A novela promete explorar temas como aspirações, o peso da fama e reencontros emocionantes, tudo em busca de um lugar no competitivo universo sertanejo.