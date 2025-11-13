Deputado alvo de operação da Polícia Federal no ‘furo do INSS’

O deputado federal Euclydes Pettersen, do Republicanos de Minas Gerais, é alvo de um mandado de busca na nova fase da Operação Sem Desconto, que foi iniciada nesta quinta-feira (13) pela Polícia Federal com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

Pettersen é associado à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Uma investigação revelou que ele vendeu uma aeronave a Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT), uma organização não governamental vinculada à Conafer. Ao mesmo tempo em que realizava estas transações, o deputado direcionou emendas parlamentares para o ITT, que acabaram por ser destinadas a uma empresa ligada à Conafer em um esquema considerado fraudulento.

A venda da aeronave, um Cessna 172RG, foi realizada por Pettersen e um sócio em março de 2023 por R$ 400 mil. Curiosamente, a aeronave foi transferida posteriormente para o nome de Silas da Costa Vaz, secretário da Conafer, um indivíduo que, durante a pandemia, recebeu auxílio emergencial e atualmente vive em uma área com baixo índice de renda em Brasília. Silas afirmou não ter qualquer conhecimento sobre a compra do avião e se mostrou confuso quanto aos documentos que eventualmente assinou.

Pettersen, ao ser questionado, declarou que nunca teve vínculos com o INSS ou com a gestão da Conafer. Ele afirmou que possui total confiança nas investigações e se colocou à disposição para esclarecer todas as dúvidas que surgirem.

Nos últimos meses, o deputado destinou R$ 2,5 milhões em emendas para o ITT, visando capacitar agricultores e promover inseminação de gado em Minas Gerais. No entanto, as investigações da operação indicam que licitações envolvendo o ITT foram supostamente fraudadas. A empresa Agropecuária PKST LTDA, que recebeu mais de R$ 2,1 milhões, está ligada à Conafer. A investigação aponta que licitações foram manipuladas por meio da simulação de propostas, envolvendo empresas que também têm relação com a confederação.

A nova fase da Operação Sem Desconto resultou na execução de 63 mandados de busca e apreensão e 10 prisões, dentre as quais estão pessoas ligadas à Conafer e ao ITT. As ações da polícia estão sendo realizadas em diversos estados brasileiros, abrangendo regiões como o Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo.

Euclydes Pettersen continua a se afirmar inocente, reiterando seu respeito pelas instituições legais e sua disposição em colaborar com as investigações. Ele expressou confiança na justiça e na transparência do processo investigativo, esperando que a verdade prevaleça.