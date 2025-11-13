‘A Fazenda 17’ lidera audiência de quarta-feira em SP

A recente edição de A Fazenda 17 superou expectativas, alcançando um desempenho histórico durante as quartas-feiras. A prova ao vivo para escolher o novo Fazendeiro trouxe um aumento significativo na audiência do programa, que é transmitido pela Record. O reality show conquistou momentos de liderança nas audiências tanto da Grande São Paulo quanto do Rio de Janeiro, consolidando-se como vice-líder isolado nas duas regiões.

Na Grande São Paulo, o programa foi exibido entre as 22h31 e 23h55, registrando uma média de 7,1 pontos e pico de 7,8, com 15,4% de participação entre os televisores ligados. O SBT, que ficou em terceiro lugar, marcou apenas 3,9 pontos. Durante a exibição, o reality atingiu impressionantes 27 minutos em primeiro lugar, impulsionado pela disputa decisiva do chapéu, que envolveu tensão e rivalidade entre os participantes.

No Rio de Janeiro, o programa também teve um desempenho notável, com média de 6,6 pontos e pico de 7,5, totalizando 14,3% de share. A audiência local também ficou favorável à Record, que teve 23 minutos de liderança, enquanto o SBT obteve apenas 2,8 pontos.

A competição da noite foi marcada pela Prova do Fazendeiro, que teve a participação de Saory, Carol e Toninho. O desafio exigiu habilidades como agilidade, memória e pontaria e resultou na consagração de Saory como a nova Fazendeira da edição. Carol e Toninho, por sua vez, formaram a Roça da semana juntamente com Matheus. A votação para o público continua aberta no site R7, e a eliminação dos participantes ocorrerá na próxima quinta-feira.

A Fazenda 17 é veiculada diariamente às 22h30, sob a apresentação de Adriane Galisteu, com direção-geral de Fernando Viudez e direção de núcleo de Rodrigo Carelli.