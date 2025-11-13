Números consolidados de 12/11/2025 são divulgados

Baixos índices de audiência ameaçam programação da TV

Recentemente, o programa de fofocas "Fofocalizando", exibido pelo SBT, tem registrado índices preocupantes e ocupa o último lugar na faixa da tarde. O cenário se agravou a ponto de a atração enfrentar a competição até mesmo com o "Brasil Urgente", programa da Band.

Na contrapartida, o "Espiadinha Globoplay", que traz as séries "Vermelho Sangue" e "Poderosas do Cerrado", tem atraído uma parte significativa do público da Globo, impactando negativamente os números da emissora. Além disso, esse aumento de audiência tem reforçado o sucesso da série "Chicago Fire", transmitida pela Record.

A situação se complica para a Globo com a exibição de "Rainha da Sucata", que não tem conseguido engajar os telespectadores, prejudicando mexer também na audiência de "Êta Mundo Melhor!".

No horário nobre, o "Jornal da Record" vê sua audiência em queda, sendo ultrapassado pelo reality show "A Fazenda 17", que continua atraindo um número maior de espectadores.

Números de audiência de 12 de novembro de 2025

Abaixo estão os números consolidados das audiências na quarta-feira, 12 de novembro de 2025:

Hora Um : 4,8

: 4,8 Bom Dia SP : 8,8

: 8,8 Bom Dia Brasil : 8,7

: 8,7 Encontro com Patrícia Poeta : 6,9

: 6,9 Mais Você : 6,5

: 6,5 SP1 : 9,7

: 9,7 Globo Esporte : 9,8

: 9,8 Jornal Hoje : 10,0

: 10,0 Edição Especial: Terra Nostra : 11,2

: 11,2 Sessão da Tarde: Juntos e Enrolados : 9,4

: 9,4 SPTV : 9,8

: 9,8 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 12,8

: 12,8 Êta Mundo Melhor! : 18,3

: 18,3 SP2 : 20,7

: 20,7 Dona de Mim : 21,2

: 21,2 Jornal Nacional : 22,6

: 22,6 Três Graças : 22,4

: 22,4 Espiadinha Globoplay: Vermelho Sangue/Poderosas do Cerrado : 9,8

: 9,8 Que História é Essa, Porchat? : 6,1

: 6,1 Jornal da Globo : 5,3

: 5,3 Conversa com Bial : 4,0

: 4,0 Dona de Mim (reapresentação) : 3,8

: 3,8 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5

Outras emissoras

O SBT também mostrou números baixos, com destaque para:

SBT Manhã : 2,5

: 2,5 Fofocalizando : 2,4

: 2,4 Programa do Ratinho: 4,0

Na Record, o "Balanço Geral Manhã" obteve 1,5 e o "Jornal da Record" chegou a 6,5, enquanto "A Fazenda 17" alsou 7,1.

Esses números são cruciales para o setor publicitário, refletindo as preferências do público e impactando nas decisões das emissoras. Em 2025, cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.