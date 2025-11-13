Pizzaria de Curitiba lança panetone para o Natal

Curitiba – Uma nova e surpreendente opção de sobremesa está fazendo sucesso em Curitiba neste Natal de 2025. A Pitoresca Pizza lançou o sabor de Panetone, uma criação que traz uma nova proposta para o tradicional símbolo natalino, transformando-o em uma pizza artesanal.

A novidade está disponível para delivery todos os dias e vem em três versões: Panetone Tradicional, Chocotone e Panetone Gourmet. Os sócios e idealizadores da marca, Jessica Liu e Henrique Kuntzler, têm como objetivo oferecer uma experiência que vai além do gosto. Eles explicam que a proposta é que cada pizza traga um significado especial, evocando lembranças nostálgicas e promovendo o prazer de compartilhar momentos em família durante as festas de fim de ano.

As opções de sabores são uma nova forma de apreciar as delícias natalinas:

Chocotone: esta versão combina o clássico creme de panetone com gotas de chocolate gourmet, resultando em uma pizza com textura aveludada e um sabor envolvente.

Panetone Gourmet: uma opção mais sofisticada que traz creme de panetone, farofa crocante de castanhas, lascas de chocolate gourmet e cerejas, tudo com um toque final de açúcar confeiteiro. É uma verdadeira explosão de texturas e sabores.

Panetone Tradicional: inspirada na receita clássica que passa de geração para geração, esta pizza mistura creme de panetone com frutas cristalizadas, trazendo de volta o aroma nostálgico das ceias de Natal.

A Pitoresca Pizza já é reconhecida na cidade por suas inovações, como a maior pizza de Curitiba, chamada de "Trem", que mede 72 centímetros de diâmetro e é cortada em 32 pedaços. A pizzaria utiliza fermentação natural, massas artesanais e ingredientes cuidadosamente selecionados.

Serviço:

A pizzaria oferece entrega em toda a cidade. Para retirada, o endereço é Rua Jacarezinho, 806 – Mercês. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp: (41) 3203-7199.

Com essa nova proposta, a Pitoresca Pizza convida os curitibanos a redescobrir os sabores do Natal de forma inovadora e deliciosa.